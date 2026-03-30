Transformasi Layanan Permudah Koneksi Internet saat Traveling ke Luar Negeri

Ilustrasi(Freepik.com)

AKSES internet kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri, baik untuk liburan, pekerjaan, maupun ibadah seperti umrah dan haji. Di tengah mobilitas yang semakin tinggi, koneksi yang stabil tidak hanya menunjang komunikasi, juga membantu navigasi, transaksi digital, hingga kebutuhan informasi selama perjalanan.

Namun, sejumlah kendala masih kerap ditemui. Biaya roaming yang relatif tinggi serta proses pembelian kartu SIM fisik di negara tujuan dinilai kurang praktis, terutama bagi traveler yang menginginkan solusi cepat dan efisien.

Diantara teknologi yang mulai banyak digunakan adalah eSIM (embedded SIM), yang memungkinkan pengguna mengaktifkan paket data tanpa perlu mengganti kartu fisik. Dengan pendekatan ini, akses internet dapat dilakukan secara langsung melalui perangkat, sehingga dinilai lebih praktis untuk perjalanan lintas negara.

Mencermati tren tersebut,dalam keterangan resminya hari ini, JavaMifi menghadirkan aplikasi JavaConnect sebagai salah satu opsi layanan konektivitas global berbasis eSIM. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membeli dan mengaktifkan paket data internasional, dengan harga mulai dari 19.000 langsung dari smartphone, dengan jangkauan jaringan yang mencakup lebih dari 200 negara.

Dalam perbandingan tertentu, penggunaan eSIM bahkan dinilai dapat lebih hemat hingga tiga sampai empat kali lipat dibandingkan layanan roaming konvensional. Hal ini turut mendorong meningkatnya minat terhadap layanan konektivitas berbasis digital yang lebih fleksibel.

Sebagai penyedia layanan global WiFi, JavaMifi selama ini dikenal melayani berbagai kebutuhan konektivitas luar negeri, mulai dari wisatawan hingga jemaah ibadah. Kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari penyesuaian layanan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pengguna.

Co-Founder JavaMifi, Andintya Maris, mengutarakan transformasi layanan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akses internet yang semakin praktis.

“Kami melihat pengguna kini menginginkan layanan yang cepat dan mudah diakses, terutama saat berada di luar negeri. Karena itu, kami mencoba menghadirkan solusi yang lebih sederhana melalui aplikasi yang bisa mencakup lebih dari 200 negara,” ujarnya.

Selain kemudahan akses, layanan ini juga dilengkapi dukungan pelanggan selama 24 jam untuk membantu pengguna di berbagai zona waktu. Dari sisi biaya, eSIM dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dibandingkan roaming konvensional.

Ke depan, penggunaan teknologi eSIM diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat global. Berbagai layanan berbasis digital pun mulai berkembang untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus memberikan pilihan yang lebih beragam bagi traveler Indonesia. (H-2)