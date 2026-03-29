JASA Marga melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat total volume lalu lintas (lalin) di ruas tol Regional Nusantara sejak H-10 hingga H+7 Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 atau 11-28 Maret 2026 mencapai 3.515.821 kendaraan. Angka ini meningkat sebesar 6,51% dibanding normal dengan 3.301.004 kendaraan.

Adapun rincian volume lalin ruas tol di empat ruas Regional Nusantara yang mengalami peningkatan hingga H+7 Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 ialah di Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi tercatat sejumlah 342.406 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 25,56% dibanding total volume lalin normal yaitu 272.693 kendaraan.

Berdasarkan data operasi, 104.517 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu. Angka tersebut lebih tinggi 22,92% dibanding total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 85.029 kendaraan. Sementara, 111.661 kendaraan terdata menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 22,59% dibanding total volume lalin normal yaitu 91.084 kendaraan.

Kemudian, di Ruas Tol Balikpapan–Samarinda tercatat volume lalin sebesar 284.716 kendaraan atau meningkat 50,66% dari volume lalin normal yakni 188.975 kendaraan.

Untuk Ruas Tol Manado–Bitung sebanyak

124.694 kendaraan yang melintas atau meningkat 4,32% dibanding volume lalin normal, yaitu 119.527 kendaraan.

Di Ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan tercatat total volume lalin sebesar 470.581 kendaraan atau meningkat 92,32% dari total volume lalin normal. Dari jumlah itu, sebanyak 243.531 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 94,01% dibanding total volume lalin normal yaitu 125.526 kendaraan.

Sementara itu, sebanyak 130.026 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 4,79% dibanding total volume lalin normal yaitu 124.087 kendaraan.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh agar tidak memaksakan diri dalam kondisi lelah.

"Pengguna jalan dapat beristirahat dengan memanfaatkan rest area yang tersedia ataupun rest area alternatif di luar jalan tol," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/3).

Pengguna jalan juga diimbau untuk menyimpan nomor darurat yang berguna apabila mengalami kendala di perjalanan, salah satunya yaitu call center 133 Jasa Marga.

Jasa Marga juga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, memastikan kecukupan bahan bakar minyak (BBM) dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. (H-2)