Lebih dari 3 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

JASA Marga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di Ruas Tol Regional Nusantara sejak H-10 hingga H+5 Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 atau 11-26 Maret 2026.

Secara keseluruhan, total volume lalin di ruas tol Regional Nusantara sebanyak 3.085.186 kendaraan. Angka itu meningkat sebesar 5,82% dibanding normal yaitu 2.915.592 kendaraan.

Berikut rincian volume lalin ruas tol di empat ruas Regional Nusantara hingga H+5 Hari Raya Idulfitri 1447H/2026.

1. Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi: tercatat sejumlah 299.544 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 24,14% dibanding total volume lalin normal yaitu 241.287 kendaraan. Berdasarkan data operasi, 90.927 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Angka tersebut lebih tinggi 20,72% dibanding total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 75.323 kendaraan. Sementara, 97.037 kendaraan terdata menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 20,31% dibanding total volume lalin normal yaitu 80.658 kendaraan.

2. Ruas Tol Balikpapan-Samarinda: tercatat volume lalin sebesar 247.573 kendaraan atau meningkat 48,76% dari volume lalin normal yakni 166.420 kendaraan.

3. Ruas Tol Manado-Bitung: tercatat volume lalin sejumlah 110.230 kendaraan atau meningkat 4,88% dibanding volume lalin normal, yaitu 105.105 kendaraan.

4. Ruas Tol Solo-Yogyakarta NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan: tercatat total volume lalin sebesar 427.023 kendaraan atau meningkat 101,26% dari total volume lalin normal yakni 212.174 kendaraan. Tercatat sebanyak 219.551 kendaraan terdata menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 103,10% dibanding total volume lalin normal yaitu 108.098 kendaraan.

Sementara itu, sebanyak 113.715 kendaraan tercatat meninggalkan Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 5,03% dibanding total volume lalin normal yaitu 108.267 kendaraan.

Sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 30% untuk ruas-ruas jalan tol milik Jasa Marga Group, termasuk di Ruas Tol Medan-Belawan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). Diskon masih berlaku hingga hari ini, 27 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono mengimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan program diskon tarif tol dan menghindari kepadatan lalu lintas pada puncak arus balik.

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan," ujarnya. (H-4)