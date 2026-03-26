Harga Cabai Rawit merah Hari Ini 26 Maret 2026 Turun, Sinyal Positif tapi Belum Merata

HARGA cabai rawit merah hari ini 26 Maret turun. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada Kamis (26/3), menunjukkan harga cabai rawit merah secara nasional sekitar Rp87.450 per kilogram atau lebih rendah daripada sebelumnya yang sempat Rp100 ribu per kg.

"Dilihat secara umum harga sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan tren penurunan, seperti cabai yang sempat menembus hingga sekitar Rp140 ribu per kilogram (kg) kini berkisar Rp90 ribu per kg. Di beberapa daerah ada yang Rp40 ribu-an per kg," ujar Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurutnya harga cabai rawit merah yang turun perlahan setelah lebaran 2026 sinyal positif walaupun belum merata di semua daerah.

Eliza menyebut penurunan harga cabai merah menunjukkan pasokan bahan pokok di pasar lancar.

Meskipu demikian, ia menyebut harga bahan pangan setelah lebaran tidak merata. Ia mencontohkan harga beras relatif stabil. Sementara itu, harga bawang merah naik akibat pasokan terganggu karena libur lebaran.

"Harga bawang merah naik karena lebaran menyebabkan periode libur petik, pasokan terbatas ke pasar induk," papar Eliza.

Selain itu, cuaca ekstrem menurutnya juga turut mengerek harga dan memperngaruhi produksi bawang di level petani.

Cuaca mengakibatkan gagal panen dan membuat pasokan bawang turun di pasaran. Selain itu, mobilitas masyarakat yang mudik juga berpengaruh pada distribusi bahan makanan.

"Ada hambatan distribusi karena adanya mudik sehingga lalu lintas untuk orang diutamakan dibandingkan barang," papar dia. (Ant/H-4)