Rekomendasi 5 Hotel Murah Dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk Transit dan Perjalanan Bisnis

Petugas mengawasi calon penumpang yang akan naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.(Antara)

KEBUTUHAN akan akomodasi yang praktis di sekitar bandara semakin meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat, khususnya bagi pelaku perjalanan bisnis maupun penumpang transit. Menginap di hotel dekat bandara dinilai menjadi solusi efektif untuk menghindari risiko keterlambatan akibat kemacetan serta meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Kondisi lalu lintas di Jakarta yang sulit diprediksi membuat perencanaan perjalanan menuju bandara perlu dilakukan secara lebih cermat. Dengan memilih hotel yang berlokasi dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, waktu tempuh dapat dipangkas secara signifikan, sehingga risiko tertinggal penerbangan dapat diminimalkan.

Selain itu, hotel di sekitar bandara juga menjadi pilihan ideal bagi penumpang dengan jadwal penerbangan pagi atau yang memiliki waktu transit cukup panjang. Dibandingkan menunggu di terminal, beristirahat di hotel dinilai lebih nyaman dan membantu menjaga kondisi fisik selama perjalanan.

Public Relations Manager RedDoorz, Devi Febriana, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan kemudahan akses akomodasi bagi masyarakat di berbagai lokasi strategis, termasuk kawasan bandara.

“Sebagai platform teknologi perhotelan dan akomodasi multi-brand, kami ingin memastikan setiap masyarakat mendapatkan kemudahan dan kenyamanan selama bepergian. Dengan kehadiran mitra RedDoorz di titik strategis, masyarakat dapat menemukan akomodasi terjangkau dan sesuai kebutuhan,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (26/3).

Berikut sejumlah rekomendasi hotel murah di sekitar Bandara Soekarno-Hatta yang dapat menjadi pilihan:

Pertama, Ni Hotel Syariah Bandara Soekarno Hatta Mitra RedDoorz yang berjarak sekitar 2,2 kilometer dari bandara. Hotel ini menawarkan konsep sederhana dengan harga terjangkau serta akses cepat menuju terminal.

Kedua, Surabaya Jaya Hotel near Soekarno Hatta Airport RedPartner dengan jarak sekitar 3,8 kilometer. Hotel ini mengedepankan fungsi dan kenyamanan dasar dengan akses yang mudah dijangkau dari jalan utama.

Ketiga, RedDoorz near Soekarno Hatta Airport yang berjarak sekitar 3,9 kilometer. Properti ini dikenal dengan layanan yang konsisten dan lingkungan yang relatif tenang untuk beristirahat.

Keempat, Mahkota Sivali near Soekarno Hatta Airport Mitra RedDoorz, juga berjarak sekitar 3,9 kilometer, menawarkan suasana lebih privat dengan fasilitas yang memadai bagi wisatawan dengan anggaran terbatas.

Kelima, RedDoorz Plus near Soekarno Hatta Airport Taman Mahkota yang berjarak sekitar 4 kilometer dari bandara. Hotel ini menyediakan kamar yang lebih luas dengan fasilitas tambahan untuk meningkatkan kenyamanan tamu.

Dengan kisaran harga mulai dari Rp200 ribuan hingga Rp300 ribuan per malam, hotel-hotel tersebut menjadi alternatif ekonomis bagi pelancong yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya.

Keberadaan akomodasi yang dekat dengan bandara tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perjalanan yang lebih terencana, terutama di tengah tingginya mobilitas dan potensi kendala lalu lintas di kawasan perkotaan. (E-2)