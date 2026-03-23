Destinasi Wisata Anti Mainstream di Yogyakarta yang Wajib Masuk Wishlist Libur Lebaran 2026!

Kulon Progo(Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo)

LIBUR Lebaran menjadi momen ideal untuk menjelajahi berbagai tempat wisata di Yogyakarta. Sebagai salah satu destinasi favorit di Indonesia, Yogyakarta selalu menawarkan berbagai pilihan wisata, mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga wisata alam yang memikat. Tak heran jika saat musim liburan, sejumlah destinasi populer di Yogyakarta kerap dipadati wisatawan dari berbagai daerah.

Namun, di balik ramainya destinasi mainstream, Yogyakarta juga menyimpan banyak hidden gem yang belum banyak diketahui. Bagi wisatawan yang ingin menikmati libur Lebaran dengan suasana lebih tenang, kawasan Kulon Progo menjadi pilihan menarik dengan berbagai destinasi wisata anti mainstream yang menawarkan keindahan alam autentik, udara segar, serta pengalaman liburan yang lebih personal dan berkesan.

Terletak di bagian barat Yogyakarta, Kulon Progo menghadirkan kombinasi lanskap yang lengkap mulai dari perbukitan Menoreh, air terjun alami, hingga garis pantai selatan yang eksotis. Keunikan ini menjadikan Kulon Progo sebagai destinasi wisata di Yogyakarta yang semakin diminati, terutama bagi wisatawan yang mencari alternatif liburan Lebaran yang tidak terlalu ramai.

Baca juga : Bos Surya Group Tanggung Biaya Medis dan Beri Beasiswa Korban Kecelakaan di Kulon Progo

Surga Tersembunyi dengan Panorama Alam yang Autentik

Salah satu daya tarik utama Kulon Progo adalah kawasan perbukitan Menoreh yang menyuguhkan lanskap hijau berpadu dengan udara segar khas pegunungan. Destinasi seperti Kalibiru, Kedung Pedut, hingga Kembang Soka menawarkan kombinasi wisata alam, spot foto estetik, serta aktivitas ringan yang cocok untuk semua kalangan.

Tidak hanya itu, wisatawan juga dapat menikmati suasana pedesaan yang masih asri, lengkap dengan hamparan sawah dan interaksi hangat dengan masyarakat lokal. Ini menjadi alternatif ideal bagi mereka yang ingin “slow travel” dan melepas penat dari hiruk pikuk kota.

Eksplorasi dari Pagi hingga Senja

Kulon Progo memiliki keunggulan geografis yang unik dalam satu hari, wisatawan dapat menikmati berbagai lanskap sekaligus. Mulai dari sunrise hingga menikmati sunset di pantai selatan seperti pantai Glagah atau pantai Congot.

Baca juga : Hari Ini Puncak Kedatangan Penumpang Kereta Api di Yogyakarta

Akses yang semakin mudah, terutama dengan keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), menjadikan Kulon Progo semakin strategis untuk dijadikan destinasi utama libur Lebaran.

Pengalaman Tak Terlupakan dari Ketinggian: Menikmati Kopi di Lantai 11

Wisatawan dapat juga menikmati pengalaman unik di Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo yang berlokasi hanya beberapa menit dari bandara, hotel ini menghadirkan pengalaman bersantai yang tidak biasa.

Selain memiliki bangunan tertinggi di Kulon Progo, Yogyakarta. Di lantai 11, pengunjung tidak hanya menikmati secangkir kopi, tetapi juga disuguhkan panorama yang memanjakan mata mulai dari megahnya perbukitan Menoreh, lalu lintas pesawat yang lepas landas dan mendarat, garis pantai selatan dan lintasan kereta api yang melintas di kejauhan.

Momen ini menjadi kombinasi sempurna antara relaksasi dan visual experience yang jarang ditemukan di tempat lain di Yogyakarta.

Memaksimalkan Liburan Lebaran dengan Menginap dan Eksplor Lebih Banyak

Liburan akan terasa semakin lengkap jika menikmati waktu secara menyeluruh, dari pagi hingga malam hari. Wisatawan dapat menginap dan menjadikan kawasan ini sebagai basecamp eksplorasi yang strategis untuk menjangkau berbagai destinasi wisata.

Dengan lokasi yang dekat dari bandara internasional serta fasilitas yang lengkap, Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo menghadirkan kenyamanan sekaligus kemudahan akses bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan Kulon Progo tanpa terburu waktu.

Pengalaman liburan pun terasa lebih maksimal dimulai dari menjelajah alam di pagi hari, menikmati kuliner lokal di siang hari, hingga bersantai di sore dan malam hari dengan pemandangan spektakuler yang memanjakan mata. Semua dapat dinikmati dalam satu rangkaian perjalanan yang berkesan.

Seiring meningkatnya tren wisata yang lebih personal dan meaningful, Kulon Progo menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang ingin menghindari keramaian, tanpa harus mengorbankan keindahan, kenyamanan, maupun kualitas pengalaman selama liburan. (RO/Z-2)