Perkuat Fondasi Bisnis di Tengah Gejolak

DI tengah tekanan pasar kripto yang fluktuatif sepanjang 2025, Tokocrypto justru memilih memperkuat fondasi bisnisnya lewat peluncuran sejumlah fitur baru. Langkah ini dilakukan bukan sekadar bertahan, tetapi untuk menjaga pertumbuhan pengguna dan aktivitas transaksi di platform.
Dalam forum Indonesia Crypto Outlook 2026, CEO Calvin Kizana mengakui bahwa tahun lalu menjadi periode yang tidak mudah bagi industri di tengah kondisi pasar kripto. Namun, perusahaan tetap mencatat kinerja positif. "Di 2025 kami bukan hanya bertahan, tetapi membangun fondasi untuk tumbuh lebih sehat ke depan," ujarnya dikutip pada Rabu (25/3).
Sepanjang tahun tersebut, Tokocrypto mencatat lebih dari 4,8 juta pengguna, dengan lonjakan pengguna aktif hingga 75%. Aktivitas transaksi juga melampaui Rp50 triliun, ditopang oleh lebih dari 1.000 kolaborasi lintas sektor.
Penguatan ekosistem dilakukan melalui sejumlah fitur yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Head of Product and Engineering Tokocrypto, Dematio, menjelaskan bahwa pendekatan ini menjadi fokus utama pengembangan produk.
Salah satu fitur yang diperkenalkan adalah Rewards Hub, yang mengintegrasikan berbagai program promosi dalam satu halaman. Fitur ini memungkinkan pengguna memantau insentif secara real-time.
Selain itu, perusahaan juga menghadirkan staking fleksibel untuk lebih dari 80 aset kripto, yang memungkinkan pengguna memperoleh imbal hasil tanpa penalti saat penarikan.
Untuk meningkatkan interaksi, Tokocrypto juga meluncurkan grup chat komunitas yang kini digunakan oleh lebih dari 28.000 pengguna. Fitur ini menjadi ruang diskusi, pembelajaran trading, hingga pemantauan aset baru secara langsung.
Di luar itu, perusahaan juga mengembangkan layanan bagi segmen tertentu, seperti Tokocrypto Prestige untuk pengguna VIP dan OTC desk untuk transaksi dalam jumlah besar.
Calvin menekankan bahwa seluruh inovasi tersebut dibangun di atas prinsip kepercayaan dan kepatuhan.
"Kepercayaan adalah aset paling berharga di industri ini. Masa depan kripto bukan soal hype, tetapi kejelasan, kepatuhan, dan kolaborasi," katanya.
Ke depan, Tokocrypto berupaya menjaga momentum dengan memperluas kolaborasi bersama regulator, mitra, dan komunitas. Strategi ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri kripto yang masih menghadapi dinamika tinggi. (Z-10)
