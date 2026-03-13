Menko Muhaimin Dorong Pemulihan Ekonomi UMKM Banda Aceh melalui Pasar 1001 Malam

Pasar 1001 Malam di Kota Banda Aceh(Doc Menko PM)

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Pasar 1001 Malam di Kota Banda Aceh sebagai upaya bersama untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menko Muhaimin menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November lalu menjadi ujian berat bagi masyarakat dan berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Banyak warung kecil terpaksa tutup, usaha rumahan berhenti berproduksi, dan pasar rakyat mengalami penurunan aktivitas.

Hal tersebut diungkapkan Menko Muhaimin melalui video yang ditampilkan di Festival Pasar 1001 Malam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (13/03/2026).

“Kini lima bulan telah berlalu, proses pemulihan akan terus kita lakukan, dan kita semua pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca bercana, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh,” ujar Menko PM.

Peluncuran Pasar 1001 Malam di Banda Aceh menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan ruang usaha yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Program ini juga menjadi langkah konkret Kemenko PM dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui inisiatif tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan aset-aset idle atau aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik milik pemerintah, BUMN, maupun swasta, agar dapat difungsikan sebagai ruang usaha bagi pelaku UMKM di lokasi-lokasi strategis.

“Pasar 1001 Malam menjadi solusi biaya sewa yang terjangkau, yang semula mahal sekaligus menjadi bisa diikuti semua para usaha kecil dan menengah kita. Sehingga lokasi-lokasi itu menjadi ekonomi hub yang dapat mendatangkan konsumen lebih banyak lagi,” jelas Menko Muhaimin.

Ia menambahkan bahwa ketika UMKM tumbuh dan berkembang, maka secara otomatis akan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menko PM juga mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi inisiatif Pasar 1001 Malam dengan memanfaatkan fasilitas publik sebagai ruang usaha UMKM, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Ke depan, Pasar 1001 Malam diharapkan tidak hanya berlangsung pada bulan Ramadan, tetapi juga dapat diselenggarakan secara berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi rakyat.

Dalam rangkaian kegiatan Pasar 1001 Malam, Kemenko PM juga akan menyerahkan pangan olahan siap saji bagi penyintas bencana banjir, melakukan serah terima 103 unit Hunian Sementara (Huntara) hasil kolaborasi dengan Rumah Zakat, serah terima 253 unit Hunian Sementara (Huntara) hasil kolaborasi dengan DT Peduli serta menyalurkan bantuan 1.000 kitab kuning untuk pesantren di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. (Adv)