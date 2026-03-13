Siap-siap! Ini Daftar Tanggal Favorit Mudik Kereta Api 2026 dari Jakarta

Daftar Tanggal Favorit Mudik Kereta Api 2026(Antara)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memetakan periode 16 hingga 20 Maret 2026 sebagai tanggal favorit bagi masyarakat untuk bertolak dari Jakarta menuju kampung halaman. Berdasarkan data reservasi terbaru, tanggal 18 Maret menempati posisi teratas sebagai puncak arus keberangkatan pemudik tahun ini.

Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengungkapkan bahwa tren pemesanan tiket menunjukkan konsentrasi massa yang tinggi di pertengahan Maret. Setelah tanggal 18 Maret, kepadatan menyusul pada tanggal 19, 20, 17, dan 16 Maret secara berurutan.

Okupansi Mencapai 63 Persen

Hingga Jumat (13/3), antusiasme masyarakat terlihat dari angka penjualan tiket yang menembus 681 ribu lembar untuk periode keberangkatan 11 Maret sampai 1 April 2026. Angka ini setara dengan 63% dari total kapasitas yang disediakan oleh KAI.

"Selama 22 hari masa angkutan Lebaran 2026, kapasitas tempat duduk yang kami siapkan 1.076.000 lebih tempat duduk," ujar Franoto di Jakarta, Jumat (13/3).

Meskipun sejumlah tanggal menjadi favorit, KAI memastikan stok tiket secara keseluruhan masih tersedia bagi masyarakat yang belum melakukan pemesanan. Kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, serta Jember masih menjadi destinasi utama para pemudik.

Destinasi Favorit Mudik 2026:

Yogyakarta

Surabaya

Semarang

Purwokerto

Bandung

Jember

Antisipasi Lonjakan: Kereta Tambahan dan Motis

Guna meredam kepadatan pada tanggal favorit, KAI Daop 1 telah menyiagakan armada tambahan. Franoto merinci, terdapat 12 perjalanan kereta api tambahan dari Stasiun Gambir dan 7 perjalanan tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Selain itu, tersedia pula empat perjalanan kereta api untuk program Motor Gratis (Motis) yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menekan jumlah pemudik roda dua di jalan raya.

Sebagai informasi, pergerakan penumpang mulai merangkak naik hari ini. Di Stasiun Pasar Senen saja, tercatat 18.657 penumpang diberangkatkan, meningkat signifikan dibandingkan rata-rata harian sebelumnya yang berada di kisaran 16 ribu penumpang. (Z-0)