Ramadan Lebih Bermakna dengan Perencanaan Keuangan yang Tepat

Ilustrasi perencanaan keuangan.(Dok.Istimewa)

Ramadan menjadi momen refleksi dan peningkatan spiritualitas yang bermakna penting, di tengah rutinitas berpuasa sehari-hari. Beragam aktivitas, mulai dari persiapan sahur dan berbuka, tradisi berbagi, hingga perencanaan mudik dan perayaan Hari Raya, menjadikan bulan suci ini sebagai periode dengan dinamika yang khas. Sejalan dengan itu, pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan di Indonesia meningkat sekitar 30–40% selama Ramadan, mencerminkan tingginya pergerakan dan produktivitas masyarakat di periode ini.

Di sisi lain, survei Snapcart tahun 2025 menunjukkan bahwa 75% masyarakat memperkirakan pengeluaran mereka meningkat sepanjang bulan puasa, terutama untuk kebutuhan makanan, pakaian, dan persiapan Lebaran. Aktivitas sosial seperti buka puasa bersama dan ngabuburit juga tetap menjadi bagian penting dari Ramadan, dengan 62% masyarakat Indonesia menyatakan minat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan mengalokasikan anggaran mereka di kisaran Rp1–3 juta selama bulan Ramadan.

Selaras dengan perubahan perilaku tersebut, Bank Indonesia juga mencatat percepatan penggunaan transaksi non tunai, di mana volume transaksi QRIS selama Ramadan dan Idulfitri 2025 tumbuh hingga 111% per pengguna secara tahunan. Momentum ini turut didukung oleh penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR), yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tabungan, penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), belanja, aktivitas konsumsi, hingga persiapan mudik.

Kementerian Perhubungan mencatat bahwa 154,62 juta orang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2025, setara dengan 54,9% dari total penduduk Indonesia, menegaskan tingginya pergerakan masyarakat pada periode tersebut. Penggunaan transportasi umum pun meningkat 11,7% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kereta api dan transportasi laut menjadi moda yang mencatat pertumbuhan signifikan.

Berbagai fakta ini menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya menjadi momen spiritual pribadi atau membangun kebersamaan, tetapi juga menjadi periode penting dalam pengelolaan keuangan seseorang.

Menghadapi beragam kebutuhan dan keinginan yang perlu dipenuhi, kehadiran solusi keuangan yang relevan menjadi semakin dibutuhkan untuk membantu masyarakat mengelola pemenuhan kebutuhan dan keinginan Ramadan secara lebih bijak, menjaga keseimbangan finansial, dan menjalani bulan suci dengan lebih tenang, nyaman, serta penuh makna.

Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang bijak menjadi kunci agar setiap momen dapat dijalani dengan lebih tenang dan bermakna. Melalui rangkaian program #RamadanLebihBerkah, Danamon menghadirkan beragam solusi finansial yang dirancang untuk mendukung kemudahan bertransaksi, fleksibilitas pembiayaan, hingga perencanaan masa depan, sehingga masyarakat dapat lebih fokus menjalani esensi Ramadan dengan nyaman dan penuh makna.

Merayakan Kebersamaan dalam Setiap Santapan

Menantikan saat berbuka puasa atau ngabuburit merupakan momen yang menunjukan rasa kebersamaan sebelum dan hingga momen berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat. Di tengah hangatnya tradisi ini, kemudahan bertransaksi bersamaan dengan promosi yang menarik menjadi bagian penting untuk merayakan kebersamaan.

Danamon menghadirkan cashback 50% hingga total Rp50.000 per nasabah untuk transaksi pembayaran QRIS melalui aplikasi D Bank PRO, yang dapat dinikmati setiap hari pukul 17.00–19.00 WIB, 18.00–20.00 WITA, dan 19.00–21.00 WIT di berbagai merchant, memberikan sentuhan kecil yang menyenangkan saat membeli takjil, hidangan berbuka ataupun aktivitas lainnya untuk menemani waktu ngabuburit nasabah.

Tak hanya itu, selama bulan Ramadan, Danamon juga menghadirkan beragam kemudahan transaksi untuk mendukung aktivitas masyarakat yang semakin dinamis, mulai dari cashback Rp25.000 top up e Money Mandiri hingga kemudahan pembelian BBM dengan QRIS D Bank PRO cashback hingga Rp100.000.

Tak hanya itu, Danamon juga memberikan cashback hingga Rp100.000 untuk belanja daring di e-Commerce menggunakan Virtual Account Danamon serta untuk pembelian hampers dan belanja roti di Holland Bakery, ada cashback hingga Rp50.000, sehingga nasabah dapat menikmati fleksibilitas bertransaksi sekaligus melengkapi momen kebersamaan keluarga dengan lebih nyaman dan efisien.

Untuk melengkapi pengalaman bertransaksi selama Ramadan, D Bank PRO menghadirkan berbagai fitur pendukung, termasuk Transfer Grup yang memudahkan berbagi biaya bersama keluarga. Kebersamaan pun semakin terasa dengan penawaran diskon 15% di Bottega Ristorante dan 10% di Kedai Sirih Merah bagi pemegang Kartu Debit, Kredit, dan Charge Danamon, sehingga setiap momen di meja makan dapat dinikmati dengan lebih hangat dan bermakna.

Menyeimbangkan Ibadah dan Perencanaan Finansial

Di sela ibadah, momen kebersamaan bersama keluarga dapat dilengkapi dengan hiburan yang menyenangkan. Melalui aplikasi m.tix, nasabah dapat menikmati promo hemat 50% hingga Rp40.000 untuk pembelian tiket nonton Cinema XXI studio Deluxe via m.tix setiap hari Sabtu.

Untuk mendukung kebutuhan yang lebih besar menjelang Hari Raya, Danamon menghadirkan kemudahan Cicilan 0% hingga 12 bulan melalui fitur My Own Installment (MOI) di D-Bank PRO, yang dapat digunakan di berbagai merchant pilihan. Fleksibilitas ini membantu nasabah mengatur pengeluaran secara lebih bijak, termasuk untuk kebutuhan mudik, tanpa mengurangi makna berbagi.

Ramadan juga menjadi momen yang tepat untuk memulai langkah finansial baru. Melalui program New FX D-Bank PRO, Nasabah berkesempatan memperoleh cashback hingga Rp50.000 untuk pembukaan rekening Danamon LEBIH PRO dan transaksi pembelian valuta asing di D-Bank PRO hingga 30 Juni 2026, serta akses pembelian Reksa Dana langsung di D-Bank PRO dengan cashback hingga Rp 1 juta setiap bulannya. Langkah sederhana di bulan suci ini dapat menjadi awal perencanaan keuangan yang lebih baik ke depannya.

Mudik dengan Hati yang Nyaman

Mudik menjadi momen istimewa untuk kembali berkumpul bersama keluarga di Hari Raya. Untuk mendukung perjalanan dan kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran, Danamon menghadirkan promo hemat hingga Rp50.000 di layanan Grab, termasuk GrabFood untuk berbuka praktis dan GrabDineOut untuk reservasi tempat berbuka.

Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, tersedia cashback hingga Rp80.000 per bulan untuk pengisian BBM di SPBU bp hingga 30 April 2026. Perlindungan perjalanan pun dilengkapi melalui diskon premi 30% Zurich Travel Insurance dengan kode promo HEMAT_2026 yang dapat diakses melalui D Bank PRO, dan dapat diterapkan untuk perlindungan komprehensif perjalanan domestik dan internasional. Dengan demikian, mudik bersama keluarga dapat dilalui dengan ketenangan hati yang berfokus pada kebahagiaan bertemu keluarga, bukan pada kekhawatiran yang mungkin terjadi.

Merajut Keberkahan Bersama

Rangkaian #RamadanLebihBerkah dihadirkan sebagai teman setia dalam mendukung setiap langkah dari awal hingga akhir bulan suci. Dari takjil yang manis saat berbuka, kehangatan berkumpul bersama keluarga, hingga kebahagiaan saat kembali ke kampung halaman, semua dapat dijalani dengan lebih nyaman dan tenang.

Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon menjelaskan, “Melalui #RamadanLebihBerkah, Danamon memaknai keberkahan Ramadan sebagai momen untuk berbagi dan saling mendukung. Dengan perencanaan yang tepat, masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang. Program ini hadir sebagai mitra finansial untuk berbagai macam kebutuhan selama Ramadan, dari momen berbuka hingga perjalanan mudik, agar nasabah dapat beribadah dan beraktivitas dengan lebih nyaman.” (E-2)