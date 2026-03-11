Brand makin Interaktif, Strategi Karakter Digital Jadi Cara Baru Dekati Konsumen

Ilustrasi(Dok Susu Mbok Darmi)

PERUBAHAN perilaku konsumen di era digital mendorong perusahaan untuk mencari cara baru dalam membangun kedekatan dengan publik. Tidak lagi sekadar menawarkan produk, banyak brand kini berupaya menghadirkan cerita dan karakter yang dapat menciptakan interaksi lebih personal dengan konsumen.

Melihat tren tersebut, Susu Mbok Darmi memperkenalkan karakter baru bernama Pibo sebagai “suara” brand di ruang digital. Karakter ini diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran akun media sosial X bernama pibosimbok yang dirancang sebagai kanal komunikasi yang lebih santai dan interaktif dengan masyarakat. Melalui akun tersebut, Pibo akan hadir sebagai representasi brand dengan pendekatan yang lebih ringan, fun, dan mudah diterima oleh publik, terutama pengguna media sosial.

CEO Susu Mbok Darmi, Dhony Pratama, mengatakan bahwa kehadiran karakter ini merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun komunikasi yang lebih dekat dengan konsumen.

Baca juga : Bukan Sepeda Biasa: Ketika Gowes & Berbagi Jadi Satu Gerakan Saat Ramadan

“Kami percaya bahwa brand tidak hanya hadir melalui produk, tetapi juga melalui cerita dan interaksi yang membangun kedekatan dengan konsumen. Melalui karakter Pibo dan akun X pibosimbok, kami ingin menghadirkan ruang komunikasi yang lebih santai, humanis, dan terasa dekat dengan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menariknya, nama Pibo tidak lahir semata dari proses internal perusahaan. Nama tersebut berasal dari proses ideation bersama pelanggan setia Susu Mbok Darmi yang dikenal sebagai Cucu Si Mbok. Dari berbagai ide yang muncul dalam percakapan dengan komunitas tersebut, nama Pibo dipilih karena dianggap paling merepresentasikan karakter yang hangat, sederhana, dan mudah diingat.

Dalam cerita brand, Pibo digambarkan sebagai sapi kesayangan Mbok yang telah menemani perjalanan Mbok Darmi sejak awal hingga berkembang seperti saat ini. Karakter tersebut menjadi simbol kebersamaan, kesetiaan, serta kehangatan yang selama ini melekat pada brand tersebut.

Baca juga : 12 Tahun Susu Mbok Darmi, Bukti Kekuatan Brand Lokal Berbasis Komunitas

Berbeda dengan maskot brand pada umumnya yang kerap hanya berfungsi sebagai elemen visual, Pibo memiliki latar cerita yang telah lama hidup dalam perjalanan Susu Mbok Darmi. Sosok ini digambarkan sebagai “saksi” perkembangan brand, mulai dari cabang pertama hingga pertumbuhan bisnisnya saat ini.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan berharap Pibo dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih dekat dengan berbagai segmen konsumen, mulai dari keluarga, anak-anak, hingga generasi digital.

Di akun media sosialnya, Pibo akan menyampaikan berbagai konten yang berkaitan dengan cerita brand, humor, opini ringan, respons terhadap tren yang sedang berkembang, hingga percakapan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Dhony, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam beradaptasi dengan dinamika perilaku konsumen digital yang terus berubah. Ia menilai media sosial saat ini tidak lagi sekadar menjadi saluran penyampaian pesan satu arah, melainkan ruang percakapan antara brand dan publik.

“Media sosial hari ini bukan hanya tempat menyampaikan pesan, tetapi juga ruang percakapan. Kami ingin membuka dialog dua arah dengan masyarakat, mendengar aspirasi mereka, sekaligus menghadirkan konten yang menghibur dan relevan,” katanya.

Dengan peluncuran karakter Pibo dan kanal komunikasi baru tersebut, Susu Mbok Darmi berharap dapat memperkuat hubungan dengan komunitas pelanggannya. Perusahaan juga ingin menghadirkan brand yang tidak hanya dikenal melalui produknya, tetapi juga melalui karakter dan cerita yang terasa akrab bagi konsumennya. (E-4)