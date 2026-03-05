Singapore Airlines Minta Maaf Terkait Bagasi Penumpang yang Sempat Hilang

Headline
SINGAPORE Airlines (SIA) menanggapi laporan hilangnya bagasi dalam penerbangan rute Melbourne–Singapura–Jakarta pada 2 Maret 2026. Bagasi tersebut merupakan koper milik penumpang berinisial MR yang tidak ditemukan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
"Singapore Airlines (SIA) menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada pelanggan kami atas pengalaman yang dialami saat melakukan perjalanan bersama kami pada 2 Maret 2026," kata Public Relations Manager Indonesia, Singapore Airlines, Kleopas Danang Bintoroyakti dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/3).
Ia mengatakan pihaknya telah menghubungi pelanggan yang bersangkutan untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Maskapai juga memastikan bahwa bagasi tersebut telah dikembalikan kepada pelanggan pada 4 Maret 2026.
"Kami menyesalkan ketidaknyamanan yang terjadi dan tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami," ujarnya.
Sebelumnya, pengamat transportasi sekaligus advokat dari Kantor Hukum ASTINA, Azas Tigor Nainggolan, melayangkan surat somasi pertama kepada manajemen Singapore Airlines. Somasi tersebut berkaitan dengan keluhan penumpang asal Indonesia berinisial MR terkait penanganan bagasi.
Persoalan ini bermula dari penerbangan rute Melbourne–Singapura–Jakarta pada 2 Maret 2026 dengan nomor penerbangan SQ 218 dan SQ 950. Meski bagasi klien telah berstatus checked-through, koper tersebut dilaporkan tidak ditemukan saat penumpang tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
