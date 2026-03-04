Sinergi TikTok, Tokopedia, dan TikTok Shop Dorong Lonjakan Transaksi di Ramadan 2026

Para nara sumber pada acara buka puasa bersama 'Ramadan Ekstra Seru' pada Rabu (4/3) di Jakarta.(Dok.TikTok)

TIKTOK, Tokopedia, dan TikTok Shop memperkuat kolaborasi melalui kampanye Ramadan Ekstra Seru 2026 guna mendorong aktivitas ekonomi selama bulan suci. Kampanye ini mengintegrasikan kreator, komunitas, penjual, dan pembeli dalam satu ekosistem digital.

Data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87%, dengan Ramadan menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Tren tersebut mendorong ketiga platform menghadirkan berbagai program promosi, hiburan, hingga fitur transaksi untuk meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Communications Lead TikTok Indonesia, Edwin Lengkei, mengatakan Ramadan selalu menjadi momen penting bagi pengguna TikTok.

“Ramadan selalu menjadi momen istimewa di TikTok. Tahun lalu, lebih dari 21,9 juta video diunggah selama Ramadan, mencerminkan tingginya partisipasi komunitas TikTok di Indonesia. Selain menghadirkan inspirasi dan hiburan, kekuatan penemuan di TikTok membantu pelaku usaha, termasuk UMKM, lebih mudah ditemukan calon pembeli di era discovery e-commerce,” ujar Edwin.

Ia menambahkan, pada pekan pertama Ramadan 2026, hampir 13 juta video singkat telah diunggah kreator dan penjual. Angka tersebut melampaui setengah dari total unggahan selama Ramadan tahun lalu.

Communications Senior Lead Tokopedia & TikTok Shop Indonesia, Antonia Adega, menyebut fitur LIVE shopping turut mendorong tren belanja. “Pada awal Ramadan 2026, LIVE shopping ditonton lebih dari 3,4 juta kali, mendorong produk seperti gamis, mukena, kopi, ponsel, dan kemeja menjadi yang terlaris,” kata Antonia.

Menurut dia, sinergi konten dan fitur belanja berdampak signifikan terhadap pertumbuhan transaksi berbagai merek lokal. Sejumlah brand fesyen muslim dan makanan-minuman mencatatkan kenaikan transaksi rata-rata lebih dari lima kali lipat selama kampanye berlangsung.

DAMPAK POSITIF INTEGRASI

Founder Mukena Wisanggeni, Nila Wulandari, mengaku merasakan dampak positif integrasi tersebut.

“Sebagai pelaku UMKM, solusi terintegrasi dari TikTok, Tokopedia, dan TikTok Shop memudahkan kami memasarkan produk secara kreatif serta menjangkau calon pembeli. Pada Ramadan ini, nilai transaksi kami tumbuh lebih dari dua kali lipat,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Founder Gwenza, Deby Lianti. Ia menyebut strategi live streaming intensif menjadi kunci peningkatan penjualan.

“Kami meluncurkan koleksi terbaru lewat live streaming 13 jam secara konsisten dengan konten menarik bersama artis dan affiliate,” kata Deby. Transaksi Gwenza disebut meningkat hingga tujuh kali lipat selama periode Ramadan.

KONSISTENSI DAN RELEVANSI

Artis sekaligus affiliate, Jordi Onsu, menilai konsistensi dan relevansi menjadi faktor penting dalam promosi. “Saat Ramadan, saya pilih produk yang relevan di TikTok Shop by Tokopedia, lalu dikemas dengan konten interaktif dan konsisten LIVE supaya audiens terus engage,” ujarnya.

Selain promosi daring, kampanye Ramadan Ekstra Seru juga diisi berbagai kegiatan luring dan program sosial. TikTok menghadirkan konser “Sparkle on Sound” pada 7 Maret 2026 di Jakarta serta festival KOLAK Ramadan pada 13–15 Maret 2026. Platform ini juga menggulirkan program donasi makanan bekerja sama dengan Foodbank of Indonesia.

Sementara itu, Tokopedia kembali memfasilitasi pembayaran zakat fitrah secara daring. Tahun lalu, dana zakat yang terkumpul mencapai lebih dari Rp5,6 miliar dari sekitar 120 ribu wajib zakat.

Antonia menegaskan, kolaborasi terintegrasi ini akan terus diperkuat. “Melalui ekosistem yang terintegrasi, kami akan terus menghadirkan inovasi untuk memfasilitasi pelaku usaha lokal dan memberikan pengalaman belanja yang aman bagi pelanggan,” katanya. (E-2)