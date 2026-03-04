Cara Kurangi Denda Tagihan dengan Solusi Dari Huskee

Ilustrasi(Dok Istimewa)

LONJAKAN penggunaan pinjaman online dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Kemudahan akses, proses cepat, dan minimnya persyaratan membuat layanan ini diminati banyak orang. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko besar berupa gagal bayar. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, di mana pinjaman baru digunakan untuk menutup pinjaman lama, sementara bunga dan denda terus menumpuk. Kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis yang berat dan sering kali membuat debitur panik serta mengambil keputusan yang kurang tepat.

Direktur Huskee, Santoso, menegaskan bahwa gagal bayar memang berbahaya, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Menurutnya, dengan pendekatan profesional, debitur tetap bisa menemukan solusi yang sesuai kemampuan bayar, sementara kreditur memperoleh kepastian pembayaran untuk menjaga portofolio kreditnya.

“Masalah utang pinjol bisa diatasi dengan strategi yang tepat, bukan dengan kepanikan. Mediasi profesional membantu menemukan titik tengah agar kedua pihak sama-sama terlindungi,” ujarnya.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat seluruh kewajiban secara menyeluruh. Debitur perlu memetakan jumlah pokok, bunga, denda, serta jatuh tempo dari setiap pinjaman. Tanpa gambaran utuh, keputusan yang diambil cenderung reaktif dan justru memperpanjang masalah. Dengan catatan yang rapi, debitur dapat melihat posisi keuangan secara lebih jelas dan menyiapkan strategi yang realistis.

Setelah itu, penentuan prioritas menjadi hal penting. Tidak semua utang memiliki tingkat urgensi yang sama. Ada pinjaman yang lebih berisiko karena keterlambatan sudah lama, intensitas penagihan tinggi, atau potensi eskalasi hukum lebih besar. Dengan menentukan prioritas berdasarkan risiko, debitur dapat mengelola tekanan secara sistematis, bukan emosional.

Langkah berikutnya adalah memanfaatkan jalur restrukturisasi yang sah. Sesuai prinsip perlindungan konsumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), debitur memiliki hak untuk mengajukan restrukturisasi ketika mengalami kesulitan pembayaran. Restrukturisasi dapat berupa perpanjangan tenor, penyesuaian jadwal cicilan, atau negosiasi pengurangan denda sesuai kebijakan kreditur. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan menghindari komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman.

Selain itu, pola gali lubang tutup lubang harus segera dihentikan. Mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama hanya memperbesar beban bunga dan memperpanjang masalah. Strategi pemulihan harus berfokus pada stabilisasi arus keuangan, bukan sekadar menunda kewajiban.

Dalam kasus tertentu, negosiasi langsung dengan kreditur tidak berjalan optimal. Di sinilah peran mediasi profesional seperti Huskee menjadi relevan. Huskee membantu membuka ruang komunikasi yang lebih proporsional dan terdokumentasi, sehingga proses penyelesaian berjalan sesuai regulasi dan mengurangi potensi tekanan yang tidak semestinya. Umumnya, mediasi mampu mengurangi jumlah tagihan dan menunda tenor pembayaran sebagai bentuk keringanan.

Sebagai bukti kredibilitas, Huskee telah mengantongi sertifikat dari Komdigi. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan mediasi yang profesional, legal, dan berpihak pada kepentingan kedua belah pihak. Dengan dukungan mediasi yang sah, debitur memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lilitan utang, sementara kreditur tetap mendapatkan kepastian pembayaran. (H-2)

