10 Saham Top Gainer 3 Maret 2026: MPOW Teratas, Sektor Pelayaran Mendominasi

Saham Top Gainer 3 Maret 2026.(Antara)

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Selasa (3/3/2026) berakhir di zona merah dengan pelemahan 0,96% ke level 7.939,76.

Meski indeks komposit tertekan akibat eskalasi konflik Timur Tengah, sejumlah saham justru mencatatkan kenaikan signifikan, terutama dari sektor energi dan transportasi laut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) memimpin penguatan hari ini dengan kenaikan mencapai 34,37%. Menariknya, emiten perkapalan seperti HUMI dan BOAT juga merangsek naik ke jajaran elit pencetak keuntungan tertinggi.

Kode Saham Nama Emiten Harga Penutupan Kenaikan (%) MPOW Megapower Makmur Tbk. 129 34,37% RMKO Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. 725 25,00% ARTA Arthavest Tbk. 3.850 24,19% IFSH Ifishdeco Tbk. 2.600 23,81% HUMI Humpuss Maritim Internasional Tbk. 244 19,61% BOAT Newport Marine Services Tbk. 180 15,38% PTBA Bukit Asam Tbk. 2.940 6,91% AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk. 10.425 5,30% JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 2.470 4,22% SOCI Soechi Lines Tbk. 212 3,92%

Mengapa Emiten Perkapalan Naik Panggung?

Kenaikan saham perkapalan seperti HUMI, BOAT, dan SOCI didorong oleh meningkatnya premi risiko perang (war risk premium) untuk armada kapal yang melintasi kawasan Teluk Persia.

Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu kekhawatiran gangguan rantai pasok energi global, yang secara historis justru menguntungkan emiten jasa angkutan laut melalui kenaikan tarif sewa kapal (charter rate).

Selain itu, rotasi sektor dari saham-saham perbankan dan konsumer ke sektor energi dan logistik menjadi strategi investor untuk memitigasi risiko di tengah ketidakpastian geopolitik.

Saham PTBA dan AADI juga ikut menguat seiring dengan kenaikan harga komoditas energi dunia. (Z-10)