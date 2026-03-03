10 Saham Top Gainer 3 Maret 2026: MPOW Teratas, Sektor Pelayaran Mendominasi

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Selasa (3/3/2026) berakhir di zona merah dengan pelemahan 0,96% ke level 7.939,76.
Meski indeks komposit tertekan akibat eskalasi konflik Timur Tengah, sejumlah saham justru mencatatkan kenaikan signifikan, terutama dari sektor energi dan transportasi laut.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) memimpin penguatan hari ini dengan kenaikan mencapai 34,37%. Menariknya, emiten perkapalan seperti HUMI dan BOAT juga merangsek naik ke jajaran elit pencetak keuntungan tertinggi.
|Kode Saham
|Nama Emiten
|Harga Penutupan
|Kenaikan (%)
|MPOW
|Megapower Makmur Tbk.
|129
|34,37%
|RMKO
|Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk.
|725
|25,00%
|ARTA
|Arthavest Tbk.
|3.850
|24,19%
|IFSH
|Ifishdeco Tbk.
|2.600
|23,81%
|HUMI
|Humpuss Maritim Internasional Tbk.
|244
|19,61%
|BOAT
|Newport Marine Services Tbk.
|180
|15,38%
|PTBA
|Bukit Asam Tbk.
|2.940
|6,91%
|AADI
|Adaro Andalan Indonesia Tbk.
|10.425
|5,30%
|JPFA
|Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
|2.470
|4,22%
|SOCI
|Soechi Lines Tbk.
|212
|3,92%
Kenaikan saham perkapalan seperti HUMI, BOAT, dan SOCI didorong oleh meningkatnya premi risiko perang (war risk premium) untuk armada kapal yang melintasi kawasan Teluk Persia.
Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu kekhawatiran gangguan rantai pasok energi global, yang secara historis justru menguntungkan emiten jasa angkutan laut melalui kenaikan tarif sewa kapal (charter rate).
Selain itu, rotasi sektor dari saham-saham perbankan dan konsumer ke sektor energi dan logistik menjadi strategi investor untuk memitigasi risiko di tengah ketidakpastian geopolitik.
Saham PTBA dan AADI juga ikut menguat seiring dengan kenaikan harga komoditas energi dunia. (Z-10)
IHSG ditutup melemah tajam ke level 7.337 pada Senin (9/3/2026). Simak analisis penyebab anjloknya bursa akibat lonjakan harga minyak dan inflasi global di sini.
Sikap risk-off investor disebabkan oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, serta tingginya yield US Treasury akibat ekspektasi suku bunga The Fed yang tertahan tinggi.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) memulai perdagangan Jumat (6/3) dengan pergerakan melemah.
IHSG ditutup menguat 1,76 persen ke posisi 7.710,54 pada Kamis (5/3/2026). Simak analisis aksi bargain hunting investor dan daftar saham top gainers hari ini.
IHSG Kamis pagi (5/3/2026) dibuka menguat 118,29 poin ke level 7.695,35. Simak analisis teknikal, kurs Rupiah terbaru, dan rekomendasi saham pilihan di sini.
IHSG anjlok ke 7.500-an imbas konflik Iran! Cek rekomendasi saham energi (MEDC, ADRO, ELSA) dan strategi investasi Maret 2026 di sini.
Suriah kerahkan ribuan tentara dan roket ke perbatasan Libanon demi cegah penyelundupan senjata serta infiltrasi milisi di tengah eskalasi konflik Israel-Hizbullah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved