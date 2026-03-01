Dampak Selat Hormuz Ditutup : Krisis Energi Global 2026 dan Ekonomi RI

Headline
SELAT Hormuz merupakan jalur laut paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Eskalasi ketegangan di kawasan ini kembali menempatkan ekonomi global dalam risiko besar. Jika Selat Hormuz ditutup, berikut dampak yang akan terjadi:
Sekitar 20 persen dari total konsumsi minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Penutupan jalur secara total diprediksi akan membuat harga minyak mentah jenis Brent melonjak tajam melampaui US$100 hingga US$150 per barel. Hal ini disebabkan oleh hilangnya pasokan mendadak sebesar 20-21 juta barel per hari yang tidak dapat digantikan oleh produsen lain dalam waktu singkat.
Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, akan menghadapi tekanan besar:
Negara-negara Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan adalah tujuan utama (sekitar 80%) dari minyak yang melewati Selat Hormuz. China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, mengimpor hampir setengah dari kebutuhan minyak mentahnya melalui jalur ini. Penutupan selat akan mengganggu rantai pasok industri manufaktur global secara masif.
Meskipun terdapat jalur pipa bypass di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kapasitasnya tidak memadai:
|Jalur Alternatif
|Kapasitas Estimasi
|Status
|Pipa Timur-Barat (Arab Saudi)
|~5 Juta Barel/Hari
|Terbatas
|Pipa Abu Dhabi (UEA) ke Fujairah
|~1.5 Juta Barel/Hari
|Aktif
Total kapasitas jalur alternatif hanya mampu menampung sekitar 15-20% dari volume yang biasa melewati Selat Hormuz, sehingga tidak cukup untuk meredam krisis global. (H-4)
