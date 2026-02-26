10 Saham Top Gainer Perdagangan 26 Februari 2026, MSKY Naik hingga 34,62 Persen

Daftar Saham Top Gainer Perdagangan 26 Februari 2026.(Antara)

PASAR saham Indonesia, meskipun dibayangi penurunan IHSG hari ini sebesar 1,44% pada Kamis, 26 Februari 2026, tetap menyuguhkan kejutan. Di tengah tekanan pasar, ada saham-saham yang berhasil mencuri perhatian dengan kenaikan luar biasa.

PT MNC Vision Tbk (MSKY) memimpin daftar top gainer hari ini, dengan lonjakan fantastis mencapai 34,62%, membawa harga sahamnya menyentuh level Rp105 per saham.

Pencapaian spektakuler MSKY ini membuktikan bahwa pasar saham Indonesia tidak hanya diwarnai oleh penurunan, tetapi juga adanya potensi kenaikan yang memukau.

PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) mengikuti jejak MSKY dengan kenaikan harga yang hampir setara, 34,57%, memikat investor dengan harga baru di Rp218 per unit. Dua emiten ini jelas mengukir momentum penting dalam perdagangan hari ini.

Mengapa Saham MSKY dan JAYA Menarik Perhatian?

Selain kenaikan yang mencolok, pergerakan saham-saham ini menunjukkan dinamika pasar yang tidak mudah diprediksi. Dalam situasi pasar yang cukup fluktuatif, seperti yang tercermin dari pelemahan IHSG sebesar 1,44%, investor cenderung mencari peluang di luar kebiasaan.

Saham-saham dengan potensi pertumbuhan cepat, seperti MSKY dan JAYA, menjadi pilihan menarik bagi mereka yang berani mengambil risiko.

Di tempat ketiga dalam daftar top gainer, PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) melanjutkan tren positif dengan kenaikan 31,29% ke harga Rp214 per saham.

Sementara itu, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) juga mengamankan posisi keempat dengan lonjakan harga sebesar 25%, memikat investor dengan harga Rp2.000 per unit.

Tren Penguatan di Berbagai Sektor

Dalam urutan kelima, PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) menunjukkan tren penguatan yang solid, dengan kenaikan 24,41% ke level harga Rp790 per saham. Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di posisi keenam juga menambah daftar saham dengan kinerja impresif, naik 19,95%.

Beberapa nama lain seperti PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) dan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) turut memperkaya daftar top gainer dengan kenaikan masing-masing 18,10% dan 10,75%.

Peluang dan Risiko

Tentu saja, meski ada kenaikan yang mencolok, para investor harus tetap berhati-hati. Meskipun top gainer hari ini menunjukkan kenaikan yang mengesankan, tetap ada risiko yang perlu diperhitungkan.

Sementara pasar sedang dipengaruhi oleh sentimen global dan domestik yang tidak stabil, penting bagi investor untuk melakukan analisis mendalam sebelum memutuskan berinvestasi.

Dengan transaksi pasar yang mencapai Rp26,49 triliun pada hari ini, dan meskipun IHSG hari ini menunjukkan tren penurunan, saham-saham seperti MSKY, JAYA, dan DIVA membuktikan bahwa volatilitas pasar masih menyisakan celah bagi peluang-peluang keuntungan yang signifikan.

Berikut adalah 10 saham top gainer perdagangan Kamis, 26 Februari 2026:

PT MNC Vision Tbk (MSKY) +34,62% PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA) +34,57% PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) +31,29% PT Ifishdeco Tbk (IFSH) +25,00% PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) +24,41% PT Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) +19,95% PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) +18,10% PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) +10,75% PT Indah Aluminium Industry Tbk (INAI) +16,67% PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) +10,74%

Sementara itu, saham-saham yang mencatatkan penurunan terbesar pada hari ini di antaranya adalah INDS, SKBM, ARKO, BUVA, KONI, ELPI, AMAN, HOPE, BLUE, dan SCNP, yang mengalami penurunan antara 13,39% hingga 14,95%. (IDX/Z-10)