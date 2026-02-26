Rupiah Terangkat Minat Global Bond Euro dan Sentimen Tarif AS

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
NILAI tukar mata uang rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Kamis (26/2/2026), bergerak menguat 41 poin atau 0,24 persen menjadi 16.759 per dolar AS dari sebelumnya 16.800 per dolar AS. Penguatan ini didorong oleh kombinasi faktor domestik yang solid dan dinamika kebijakan perdagangan global.
Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menyatakan bahwa penguatan kurs rupiah sangat dipengaruhi oleh minat pelaku pasar yang tetap tinggi terhadap obligasi pemerintah Indonesia.
"Minat pelaku pasar terhadap obligasi pemerintah masih tinggi karena masih memberikan imbal hasil yang kompetitif sementara fiskal masih akan dikelola dengan baik," kata Rully di Jakarta.
Salah satu indikator kuat adalah laporan mengenai global bond euro pemerintah Indonesia yang mengalami over subscribe hingga 3,4 kali. Tercatat permintaan mencapai 9,2 miliar euro dari total yang ditawarkan sebesar 2,7 miliar euro. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pemerintah untuk memperlebar ruang fiskal masih sangat memadai dengan biaya yang relatif rendah.
Di sisi global, penguatan rupiah juga dipicu oleh respons pasar atas pidato Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif. Saat ini, Amerika Serikat mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana peningkatan hingga 15 persen menyusul keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan langkah tarif resiprokal sebelumnya.
Dalam pidatonya di depan Kongres AS, Trump menyebut banyak negara dan perusahaan ingin mempertahankan kesepakatan tarif lama. Namun, kebijakan proteksionisme ini justru diprediksi akan menurunkan ketergantungan terhadap mata uang dolar AS dalam jangka pendek.
"Perang tarif diperkirakan akan mengurangi volume perdagangan dengan AS sehingga kebutuhan dolar, baik untuk ekspor-impor maupun untuk cadangan devisa akan turun," ungkap Rully.
Sejalan dengan penguatan di pasar spot, Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga ditutup menguat ke level Rp16.758 per dolar AS, menguat dari posisi sebelumnya di level Rp16.813 per dolar AS. (Ant/I-2)
Ekonomi Indonesia waspada! Rupiah berisiko tembus 17.000 per dolar AS akibat konflik Iran-Israel dan harga minyak dunia yang melonjak. Simak analisis ekonom.
Nilai tukar rupiah sore ini ditutup melemah di level Rp16.949 per dolar AS. Lonjakan harga minyak dunia dan eskalasi konflik di Timur Tengah jadi pemicu utama.
Nilai tukar rupiah tembus 16.905 per dolar AS (5/3/2026). Simak analisis dampak perang Iran dan penurunan outlook Fitch terhadap ekonomi Indonesia hari ini.
Nilai tukar rupiah melemah ke 16.892 per dolar AS dipicu eskalasi konflik Iran dan revisi outlook Fitch Ratings terhadap Indonesia menjadi negatif.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu, 4 Maret 2026, dibuka melemah 58 poin atau 0,34% menjadi Rp16.930 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.872 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah hari ini ditutup melemah di level 16.872 per dolar AS. Simak analisis dampak ketegangan di Selat Hormuz terhadap kurs rupiah dan ekonomi RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved