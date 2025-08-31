Misbakhun: DPR terus Cari Kebijakan yang Tepat untuk Atasi Tekanan Ekonomi

Headline
KETUA Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyampaikan pihaknya tengah mencari implementasi kebijakan (exercise policy) yang bisa mengatasi tekanan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat kecil.
"Karena semangat Bapak Presiden Prabowo adalah ingin menjadi presiden yang meringankan beban rakyatnya dan ingin Wong Cilik Podho Gemuyu (orang kecil pada tersenyum). Sebuah keinginan Bapak Presiden yang sangat sederhana tapi punya makna yang dalam dan tujuan mulia," ucap Misbakhun, Minggu (31/8).
Ia menyampaikan, salah satu implementasi yang ditawarkan adalah bagaimana tuntutan masyarakat yang ingin segala beban pajak ini lebih diringankan pada situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mencari solusi kebijakan untuk rakyat kecil tersebut.
"Tingkat konsumsi masyarakat harus dibantu untuk itu, dia menawarkan sebuah exercise bagaimana kalau tarif PPN 11% saat ini diturunkan menjadi 10% saja. Bahkan untuk beberapa produk turunan pertanian yang sudah terkena PPN diberikan tarif hanya 8% saja dalam rangka penguatan hilirasasi dan industrialisasi sektor pertanian," tegasnya.
Tentunya, sambung Misbakhun, hal tersebut pasti akan memberikan dampak tekanan pada penerimaan negara. Namun demikian, ia berharap penurunan tersebut tidak akan terlalu signifikan karena akan tertutupi oleh putaran kenaikan volume transaksi ekonomi karena tarif PPN yang lebih rendah mendorong kenaikan konsumsi dan permintaan dan menandakan naiknya produktivitas di sektor riil.
Selain itu, Misbakhun juga membahas terkait persoalan-persoalan aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sangat peduli terhadap persoalan yang ada dan berusaha mencari jalan keluar pada kebijakaan negara. (E-4)
Dia meminta masyarakat percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
DI tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan fiskal yang masih terus berlangsung, pelaku bisnis di Indonesia kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan usaha.
Perekonomian nasional yang mengkhawatirkan juga didorong oleh kondisi sektor riil di dalam negeri yang sampai saat ini cenderung memiliki biaya tinggi.
