Dirut Agrinas Pangan Nusantara Mundur karena Merasa Gagal

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, ia baru menduduki posisi tersebut selama enam bulan. Dalam pernyataannya, Joao mengaku alasan pengunduran dirinya adalah karena belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan petani.
"Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf," ujar Joao.
Joao mengatakan persoalan pangan adalah suatu permasalahan yang begitu serius. Itu harus diselesaikan dengan langkah-langkah percepatan, serta melakukan aksi nyata untuk membangun kondisi pertanian yang sudah tertinggal.
Lebih lanjut, Joao menyebut surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada Danantara Indonesia, yang sudah diterima oleh staf di tingkat manager.
Ia menekankan surat pengunduran dirinya dilakukan dalam bentuk surat resmi yang sudah sesuai dengan undang-undang, di mana hingga 30 hari ke depan masih tetap bekerja sebagai dirut, namun tidak lagi berhak menandatangani segala dokumen terkait dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. (Ant/E-3)
Presiden Prabowo Subianto menerima dan memaklumi pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.
Danantara memastikan seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berjalan normal setelah pengunduran diri Direktur Utama Joao Angelo De Sousa Mota.
CHIEF Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani turut buka suara atas mundurnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
