Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Dirut Agrinas Pangan Nusantara Mundur karena Merasa Gagal

Andhika Prasetyo
12/8/2025 09:48
Dirut Agrinas Pangan Nusantara Mundur karena Merasa Gagal
Ilustrasi(Antara)

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal, ia baru menduduki posisi tersebut selama enam bulan. Dalam pernyataannya, Joao mengaku alasan pengunduran dirinya adalah karena belum bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan petani.

"Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf," ujar Joao.

Joao mengatakan persoalan pangan adalah suatu permasalahan yang begitu serius. Itu harus diselesaikan dengan langkah-langkah percepatan, serta melakukan aksi nyata untuk membangun kondisi pertanian yang sudah tertinggal.

Baca juga : Rosan Buka Suara terkait Mundurnya Dirut Agrinas Pangan Nusantara

Lebih lanjut, Joao menyebut surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada Danantara Indonesia, yang sudah diterima oleh staf di tingkat manager.

Ia menekankan surat pengunduran dirinya dilakukan dalam bentuk surat resmi yang sudah sesuai dengan undang-undang, di mana hingga 30 hari ke depan masih tetap bekerja sebagai dirut, namun tidak lagi berhak menandatangani segala dokumen terkait dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. (Ant/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved