Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

M Ilham Ramadhan Avisena
12/8/2025 17:36
Istana Respons Pengunduran Diri Dirut Agrinas, Prabowo Memaklumi
Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

Presiden Prabowo Subianto menerima dan memaklumi pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.

Kabar ini disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka.

“Sudah diberi petunjuk-petunjuk. Wajar, pejabat baru proses administrasinya belum sepenuhnya dikuasai,” kata Aris kepada wartawan.

Aris mengungkapkan dirinya juga berkoordinasi dengan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

Ia membantah klaim Joao terkait anggaran yang disebut tak kunjung cair.

“Semua anggaran sudah terencana. Prosesnya memang harus sabar, ada tahapan administrasi yang harus dilalui,” jelas Aris.

Pengunduran diri Joao menjadi sorotan publik, mengingat Agrinas merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah di sektor pangan. (Z-10)



Editor : Gana Buana
