Naufal Zuhdi
11/8/2025 21:00
Rosan Buka Suara terkait Mundurnya Dirut Agrinas Pangan Nusantara
Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.(Antara)

CHIEF Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, turut buka suara atas mundurnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Rosan mengatakan bahwa Danantara Indonesia menghormati keputusan pribadi Joao Angelo De Sousa Mota untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Keputusan ini kami hargai sebagai langkah profesional, dan akan diproses sesuai ketentuan serta tata kelola perusahaan yang berlaku," kata Rosan dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (11/8).

Selain itu, Risan memastikan bahwa seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berjalan normal. Layanan kepada mitra dan pemangku kepentingan akan dilaksanakan seperti biasa. 

"Proses transisi kepemimpinan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan terencana untuk memastikan kelancaran program strategis serta kesinambungan arah dan tujuan perusahaan," beber Rosan.

Danantara Indonesia, sambung dia, selalu menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara ketat di seluruh aspek operasional. Setiap aksi korporasi, termasuk di PT Agrinas Pangan Nusantara, dilaksanakan setelah melalui kajian kelayakan yang komprehensif dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Proses yang sedang berjalan memastikan setiap keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian, mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Sebagai pengelola investasi strategis, Danantara Indonesia berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh entitas usaha," pungkasnya. (E-4)



