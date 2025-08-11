Modernisasi Alat Berat Dorong Efisiensi Industri Sawit

Uniquip memanfaatkan momentum Sawit Indonesia Expo 2025 untuk menghadirkan solusi alat berat yang dirancang khusus bagi sektor perkebunan.(Dok. Uniquip)

INDUSTRI kelapa sawit nasional tengah menghadapi tuntutan modernisasi di tengah persaingan global dan tantangan efisiensi produksi. Peningkatan produktivitas, perawatan infrastruktur kebun, serta percepatan distribusi hasil panen menjadi faktor penting yang mendorong penggunaan alat berat berteknologi mutakhir.

Menjawab kebutuhan tersebut, Uniquip memanfaatkan momentum Sawit Indonesia Expo 2025 untuk menghadirkan solusi alat berat yang dirancang khusus bagi sektor perkebunan.

Pada pameran tahun ini, Uniquip memperkenalkan tiga merek unggulan yang telah teruji di berbagai kondisi lapangan. Pertama, Gehl GBL-X 920, backhoe loader lincah dan multifungsi yang ideal untuk manuver di area perkebunan dengan akses terbatas. Kedua, Hyundai HX75S, excavator compact yang efisien dan tangguh, mampu bekerja optimal di lahan sempit maupun medan ekstrem. Ketiga, Redline DRS120D, soil roller berperforma tinggi yang unggul untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan kebun, memastikan jalur transportasi tetap prima sepanjang tahun.

Branch Manager Uniquip Pekanbaru, Corry Flora Ong, menegaskan bahwa kehadiran tiga lini produk ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung modernisasi industri kelapa sawit.

"Setiap alat yang kami hadirkan di pameran ini dipilih berdasarkan ketangguhan dan efisiensinya dalam menghadapi tantangan di lapangan. Kami memahami bahwa perusahaan sawit membutuhkan solusi yang tidak hanya produktif, tetapi juga efisien dari segi biaya operasional dan perawatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/8).

Lebih lanjut, Corry menambahkan bahwa tren mekanisasi di industri sawit semakin kuat, terutama untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan meningkatkan konsistensi produksi.

"Kami optimistis bahwa penggunaan alat berat yang tepat akan mempercepat proses kerja, meminimalkan downtime, serta mendukung keberlanjutan operasional kebun," tambahnya.

Selama pameran, Uniquip juga mengadakan seremoni serah terima unit secara simbolis kepada pelanggan setia, sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan terhadap produk dan layanan perusahaan. Pada Sawit Indonesia Expo 2025 kali ini, tercatat 4 unit Hyundai Excavator HX75S dan 2 unit Redline Soil Rollers DRS120D berhasil terjual kepada pelanggan di Pekanbaru, Riau.

Uniquip hadir di dua area pameran, yakni Booth Indoor 60-61 dan Booth Outdoor 150-151-152. Di kedua lokasi tersebut, pengunjung dapat melihat langsung unit-unit unggulan, berkonsultasi dengan tim salesman dan product support, serta menikmati berbagai program promosi khusus selama pameran berlangsung.

Melalui partisipasi di Sawit Indonesia Expo 2025, Uniquip menegaskan visinya sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi alat berat terintegrasi, efisien, dan relevan dengan kebutuhan industri agroforestri di Indonesia. Dengan fokus pada inovasi, ketangguhan produk, dan layanan purnajual yang andal, Uniquip berkomitmen mendampingi pelaku usaha perkebunan dalam mencapai efisiensi operasional dan daya saing yang berkelanjutan. (Put/E-1)