Kurs Rupiah Hari Ini, Senin 14 Juli 2025: Melemah Imbas Tarif AS ke UE dan Meksiko

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 14 Juli 2025, dibuka melemah sebesar 4 poin atau 0,02% menjadi Rp16.222 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.218 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan IHSG hari ini dipengaruhi ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Uni Eropa (UE) dan Meksiko.

“Pelemahan akan terbatas. Perkembangan negatif pada tarif tidak mendukung rupiah, tetapi dampaknya juga menekan dolar,” kata Lukman di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, AS akan mengenakan tarif sebesar 30% terhadap UE dan Meksiko. Trump membagikan dua surat terpisah yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

Di dalam kedua surat tersebut, Trump juga memperingatkan jika UE atau Meksiko membalas dengan menaikkan tarif, AS kembali akan menambahkan tarif sesuai dengan angka yang UE dan Meksiko kenakan.

Adapun sentimen dari dalam negeri, Lukman menganggap hasil negosiasi tarif antara Indonesia dengan AS belum memberikan dampak sangat positif.

“Penundaan bukanlah kepastian, jadi masih tidak terlalu positif mengingat Trump yang semakin agresif belakangan ini,” ujar dia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan penerapan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Donald Trump untuk produk asal Indonesia ditunda.

Keputusan penundaan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Airlangga dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington D.C. pada Rabu (9/7).

Airlangga mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa usulan Indonesia akan terus berproses dalam perundingan lanjutan selama tiga minggu ke depan.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan untuk tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diprediksi berkisar Rp16.150-Rp16.300 per dolar AS. (Ant/E-3)