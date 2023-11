Dukung Pelestarian Lingkungan, Manulife Gelar ‘Manulife Volunteer Day’

MANULIFE Indonesia bersama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan “Manulife Volunteer Day” di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Jumat (17/11). Apriliani Siregar selaku Director and Chief Legal & Compliance Manulife Indonesia, Karjadi Pranoto selaku Director & Chief of Syariah Officer Manulife Indonesia, Munjirin, S.Sos, M.Si selaku Wali Kota Jakarta Selatan, serta beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membuka acara ini. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman pohon dan aksi bersih-bersih yang diikuti oleh lebih dari 100 karyawan dan tenaga pemasar Manulife. Baca juga: Telkom Makin Fokus dalam Pengelolaan dan Penerapan ESG dengan Program EXIST Acara ini merupakan bagian dari komitmen Manulife Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan parameter Air Quality Index (AQI) Amerika Serikat pada bulan Juli 2023, angka kualitas udara tertinggi di Jakarta mencapai 156, sehingga Jakarta dikategorikan sebagai daerah "zona merah". Baca juga: Polres Purwakarta Tanam 1.000 Pohon Menyikapi kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan ini, Manulife Indonesia mengambil langkah proaktif melalui program Manulife Volunteer Day dengan melakukan penanaman pohon secara strategis di salah satu kawasan padat penduduk di Jakarta Kehadiran pepohonan berkontribusi terhadap kualitas udara karena berperan penting dalam penyimpanan karbon dan suplai oksigen, Waduk Lebak Bulus dengan luasnya yang mencapai 4,4 hektare merupakan peluang besar bagi Manulife Indonesia untuk melakukan penghijauan. Baca juga: Heru Ajak Forkopimda Tanam 10 Ribu Pohon Oleh karena itu, melalui Manulife Volunteer Day, Manulife Indonesia berupaya untuk memberikan perubahan yang besar dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan dan ketahanan masyarakat yang sejalan dengan Manulife Impact Agenda yaitu mempercepat masa depan yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud inklusivitas sebagai salah satu nilai DEI (Diversity, Equity and Inclusivity) di mana karyawan dari berbagai divisi dan latar belakang datang untuk bersama-sama melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk masa depan. Manulife Volunteer Day merupakan bagian dari program berkelanjutan di seluruh wilayah Asia yang secara aktif melibatkan lebih dari 1.300 karyawan Manulife dalam berbagai kegiatan untuk berkontribusi kepada masyarakat di mana Manulife beroperasi. (RO/S-4)

MANULIFE Indonesia bersama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan “Manulife Volunteer Day” di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Jumat (17/11).

Apriliani Siregar selaku Director and Chief Legal & Compliance Manulife Indonesia, Karjadi Pranoto selaku Director & Chief of Syariah Officer Manulife Indonesia, Munjirin, S.Sos, M.Si selaku Wali Kota Jakarta Selatan, serta beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membuka acara ini.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman pohon dan aksi bersih-bersih yang diikuti oleh lebih dari 100 karyawan dan tenaga pemasar Manulife.

Acara ini merupakan bagian dari komitmen Manulife Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan parameter Air Quality Index (AQI) Amerika Serikat pada bulan Juli 2023, angka kualitas udara tertinggi di Jakarta mencapai 156, sehingga Jakarta dikategorikan sebagai daerah "zona merah".

Menyikapi kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan ini, Manulife Indonesia mengambil langkah proaktif melalui program Manulife Volunteer Day dengan melakukan penanaman pohon secara strategis di salah satu kawasan padat penduduk di Jakarta

Kehadiran pepohonan berkontribusi terhadap kualitas udara karena berperan penting dalam penyimpanan karbon dan suplai oksigen, Waduk Lebak Bulus dengan luasnya yang mencapai 4,4 hektare merupakan peluang besar bagi Manulife Indonesia untuk melakukan penghijauan.

Oleh karena itu, melalui Manulife Volunteer Day, Manulife Indonesia berupaya untuk memberikan perubahan yang besar dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan dan ketahanan masyarakat yang sejalan dengan Manulife Impact Agenda yaitu mempercepat masa depan yang berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud inklusivitas sebagai salah satu nilai DEI (Diversity, Equity and Inclusivity) di mana karyawan dari berbagai divisi dan latar belakang datang untuk bersama-sama melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk masa depan.

Manulife Volunteer Day merupakan bagian dari program berkelanjutan di seluruh wilayah Asia yang secara aktif melibatkan lebih dari 1.300 karyawan Manulife dalam berbagai kegiatan untuk berkontribusi kepada masyarakat di mana Manulife beroperasi. (RO/S-4)