Rayakan 40 tahun, Perusahaan Permen Sajikan Nostalgia dalam 'Time Capsule'

Dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-40, produsen permen Fox's' menyajikan nuansa nostalgia dan menggandeng sejumlah seniman lokal dalam kegiatan pameran bertajuk 'Fox's Time Capsule'. Group Brand Head PT Savoria Kreasi Rasa Vanessa Ingrid Pamela mengatakan Fox's 'Time Capsule' merupakan rangkuman perjalanan Fox'S sejak tahun 1984. Pengunjung dibawa kembali bernostalgia momen-momen bersama Fox's di era 1980-an hingga saat ini. "Fox's 'Time Capsule' ini merupakan wujud representasi kami untuk napak tilas perjalanan jelang ulang tahun FOX'S ke-40. Tema kali ini ingin memaknai perjalanan cerita penuh rasa yang sudah menemani konsumen setiap momen kehidupan," kata Vanessa dalam keterangan pers, Sabtu (11/11). Dalam instalasi Fox's "Time Capsule" pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai ornamen khas 80an seperti televisi tabung, walkman, telepon umum dan mesin tik. Dalam setiap ruangan yang diberi konsep seperti buku cerita, terdapat berbagai "chapter" atau masa di mana pengunjung bisa melihat dan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan anggota keluarga dan orang terdekat seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan sahabat. Narasi Dibuat oleh Penuli Buku 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini' Narasi dari pesan tersebut bisa dinikmati pengunjung di Experience Zone, dan dibuat oleh penulis buku "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini" Marchella F.P yang berisi kata semangat dan pesan kehidupan. "Saya diberi kesempatan untuk menerjemahkan perjalanan Fox's di Indonesia dengan materi narasi dalam bentuk video dan berupa voice over yang dapat memberikan semangat untuk orang-orang tersayang," cerita Marchella. Selain mendengarkan pesan-pesan, pengunjung juga bisa ikut menuliskan pesan pada orang tersayang dengan menggunakan mesin ketik yang akan dipandu oleh petugas di sana. Berlanjut pada bagian Experience Store, pengunjung disajikan pengalaman belanja permen yang dapat dikostumisasi sesuai keinginan. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli produk terbatas hasil kolaborasi eksklusif Fox's dengan beberapa jenama lokal seperti aksesori gelang aksara Jawa dari Henju by Gracy. "Henju by Gracy berkolaborasi dengan Fox's membuat gelang anyaman dengan aksara Jawa sesuai ciri khas Henju, kata-kata yang dipilih sesuai dengan karakteristik Fox's yaitu Kilau, Warna dan Mardika (bebas)," kata perwakilan Henju by Gracy, Gracy Sondang Marpaung. Selain aksesori, kolaborasi dengan seniman lainnya adalah Telusur Kultur yang menghasilkan kreasi kemeja ilustrasi budaya Indonesia dan kosmetik perawatan bibir dari Dew It. (Ant/S-4)

