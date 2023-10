Startup Marketplace Luxehouze Dukung Kegiatan FinfolkCon 2023

SEBAGAI perusahaan start-up marketplace muda yang berkembang pesat, Luxehouze mengumumkan partisipasinya sebagai co-sponsor dan panelis di FinfolkCon 2023.

Di ajang tersebut, Luxehouze berbagi cerita dan perspektif tentang lanskap industri luxury saat ini. Acara berlangsung selama dua hari pada 11 -12 Oktober 2023 dan bertempat di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Jakarta.

FinfolkCon 2023 adalah tempat para pemimpin industri, business and finance enthusiasts, dan pemimpin gagasan berkumpul.

Dengan tema "Old Money Strikes Back" pada tahun ini, Finfolk mengundang para ahli global dan lokal seperti Cinta Laura Kiehl, Grace Tahir (Mayapada Group), Merry Riana, Bong Chandra (Triniti Land), untuk mendapatkan wawasan berharga dalam membangun bisnis yang mendorong pertumbuhan yang abadi dan berkelanjutan, melebihi generasi masa depan, atau menjalankan usaha yang membawa perubahan positif.

Konferensi ini juga dimeriahkan oleh nama-nama besar di industri bisnis internasional, termasuk Jordan Belfort dari The Wolf of Wall Street dan Sophia Amoruso, seorang pengusaha Amerika dan pendiri Nasty Gal.

Konferensi ini menampilkan pidato utama dari para pemimpin visioner terkenal di industri, serta diskusi panel yang menarik, dan stan dari merek-merek terkemuka, termasuk Luxehouze. Tahun ini, Luxehouze memainkan peran penting dalam konferensi tersebut.

VP Marketplace Operations and Strategy Luxehouze, Shinta Yanirma, telah diundang sebagai salah satu panelis tamu di segmen Empower Her Club.

Diskusi panel tersebut mengeksplorasi topik “Adapting to the Changing Beauty & Fashion Industry and Seizing Opportunities in Uncharted Market,”

Dalam diskusi, para panelis berbagi wawasan praktisnya tentang cara menavigasi industri kecantikan dan mode yang sangat dinamis dan selalu berubah.

Shinta mengungkapkan antusiasmenya dengan mengatakan,“Merupakan suatu kehormatan untuk diundang ke FinfolkCon tahun ini dan berada di antara nama-nama inspiratif dari berbagai macam industri."

"Tempat ini adalah platform yang sangat baik untuk bertukar ide dan mengeksplorasi tren serta tantangan yang muncul dalam industri fashion, sekaligus kesempatan untuk membangun network dan mewakili nama Luxehouze di antara partisipan yang juga dapat menjadi pelanggan Luxehouze,” jelasnya.

Shinta juga berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Sophia Amoruso dan berdiskusi mengenai masa depan pengusaha perempuan di "masa kini."

Amoruso mengatakan bahwa ia ingin melihat lebih banyak lagi pengusaha perempuan, dan bahwa mereka harus “berani dan percaya diri dalam mengejar bisnis mereka meskipun perjalanannya mungkin tidak akan selalu mudah.”

Selain itu, dalam sesi panelnya, Shinta menyatakan “Luxury shopping is a journey in the company. Itulah sebabnya salah satu cara Luxehouze selalu mengikuti perkembangan mode dan tren bisnis terkini adalah dengan tetap berada di bidangnya dengan secara konsisten.”

Acara ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para peserta dan penonton, dan menghasilkan banyak networking opportunities yang bermanfaat bagi Luxehouze.

Tahun ini, Luxehouze telah mendapatkan banyak peluang untuk bermitra dan berkolaborasi dengan nama-nama dan acara-acara besar di industri bisnis.

Ke depannya, Luxehouze berharap dapat menampilkan lebih banyak lagi kisah sukses dan keterlibatan dengan sesama penggemar bisnis dan mode di acara mendatang. (RO/S-4)