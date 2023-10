Finfolk Conference 2023, Konferensi Bisnis dan Finansial Paling Ditunggu di Asia

DI tengah maraknya pertumbuhan bisnis-bisnis baru, Finfolk kembali menyelenggarakan konferensi bisnis dan finansial terbesar di Asia, Finfolk Conference 2023, pada 11–12 Oktober 2023 di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta.

Dengan mengusung tema “Old Money Strikes Back”, Finfolkcon 2023 yang disponsori Gotrade hadir mengajak para pegiat industri untuk saling berinteraksi, berkoneksi, berkolaborasi, dan berinovasi.

FinfolkCon 2023 menghadirkan jajaran pembicara terkemuka dari dalam negeri maupun dari kancah internasional, dengan pembicara utama Jordan Belfort, sang “serigala investasi” yang menginspirasi film blockbuster, The Wolf of Wall Street—dan Sophia Amoruso, penulis buku terlaris menurut New York Times, Girl Boss, sekaligus pendiri Nasty Gal.

Tidak hanya itu, FinfolkCon 2023 juga akan diramaikan oleh para pemain industri terbaik dari Indonesia, mulai dari Bong Chandra (Triniti Land), Danny Sutradewa (FOLK), Grace Tahir (Mayapada Group), Yoshua Tanu (Jago Coffee), Andrew Susanto (Holywings Group), Nazier Ariffin (Telkomsel Investments), Rob Clinton Kardinal (ONIC Esports), Leon Hartono (The Overpost), Desy Bachir (Samara Group), Ernanda Putra (Makna Group), Theo Derick, dan masih banyak lagi.

Dalam sesi khusus EmpowerHer Stage, FinfolkCon 2023 menyediakan panggung spesial bagi pengusaha-pengusaha perempuan muda inspiratif dari Indonesia, termasuk Cinta Laura Kiehl, Dian Fiona (JINISO), Pamela Wirjadinata (SYCA), Uma Hapsari (Amazara), Christina Dirdjohadi (Alife by Vision), dan Tama Florentina (Moire Rugs).

Dalam dua hari, lebih dari 2000 partisipan akan turut serta dalam perjalanan transformatif menuju perkembangan bisnis yang sesungguhnya. Dengan tujuan menemukan kembali esensi pertumbuhan bisnis yang nyata, para pemain bisnis papan atas akan berbagi tips untuk membuka pintu rahasia menuju kesejahteraan jangka panjang dalam dinamika bisnis masa kini.

Partisipan akan disuguhkan dengan berbagai topik-topik menarik dari pembicara kelas dunia, mulai dari Reinventing Real Growth in a Fake Economy, sebuah ruang diskusi yang bertujuan menyatukan pola pikir ala “old money” sebagai pondasi kuat kesuksesan lintas waktu dan menyelaraskannya dengan inovasi visioner dari para disruptor masa depan.

Partisipan diajak untuk menemukan kembali pertumbuhan nyata di tengah perekonomian palsu dan membongkar pendekatan inovatif serta strategi-strategi yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis yang autentik.

Dalam sesi eksklusifnya, Jordan Belfort akan membahas secara teperinci tentang kekuatan transparansi bisnis dan integritas pengusaha. Setelah mengarungi pengalaman pasang-surut di dunia bisnis Amerika, Belfort akan berbagi temuan-temuan penting dalam topik The Wolf of Wall Street’s High-Stakes Playbook.

Sementara itu, topik Betting on Underdogs: Disrupting the Uncharted Market ingin mengundang partisipan untuk mengupas rahasia dalam melihat peluang di pasar-pasar baru.

Topik-topik tersebut disusun sedemikian rupa demi menyediakan pedoman bisnis yang mampu menjadi penunjuk arah bagi generasi mendatang.

Program-Program Eksklusif di Finfolk Conference 2023

Finfolk Conference 2023 kembali dengan program-program inovatif. Panggung Global Summit Conference memberi kesempatan bagi para pendiri dan pengusaha dari berbagai industri untuk dapat berbagi kisah inspiratif dan memberi tips-tips untuk dapat melawan zaman dalam mempertahankan bisnis mereka.

Partisipan terpilih juga mendapat akses untuk menghadiri Finfolk Disruptors Lounge—ruang eksklusif untuk berkoneksi dengan para inspirator dari komunitas Finfolk Disruptors—dan Startup Pitch Room, yang kembali membuka kesempatan bagi para pendiri inovatif baru untuk dapat menyampaikan ide-ide visionernya di hadapan investor ternama.

Partisipan juga diajak untuk menjadi bagian dari EmpowerHer Club—sebuah komunitas yang mendukung pemberdayaan perempuan di tengah industri bisnis dan finansial.

Tidak lupa, FinfolkCon 2023 dilengkapi dengan suguhan pertunjukan Standup Comedy Specials dari para komika kebanggaan Indonesia.

Para partisipan juga dapat menerima asesmen premium Money Zodiac untuk dapat memahami karakter keuangan mereka lebih dalam, serta menemukan rangkaian strategi yang paling tepat dalam menyusun masa depan finansialnya.

Ditambah lagi, pemegang tiket First Class secara khusus dapat menikmati kesempatan makan siang bersama kedua pembicara utama, Jordan Belfort dan Sophia Amoruso, eksklusif hanya di Finfolkcon 2023.

Dalam kesempatan kali ini, Finfolk turut menggandeng Gotrade Indonesia sebagai Co-Sponsor. Gotrade merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di lebih dari 600 pilihan saham AS mulai harga Rp15.000.

Melalui kerja sama ini, Finfolk dan Gotrade berharap dapat mengenalkan sekaligus membuka kesempatan investasi yang lebih luas kepada para partisipan FinfolkCon 2023.

Co-Founder Finfolk, Mandy Purwa Hartono, menyampaikan harapan Finfolk untuk dapat menjadi sentra yang menyatukan dunia bisnis, teknologi, seni dan kreatif, serta membuka kesempatan networking bagi para pengusaha lintas sektor.

Paket tiket masuk dua hari Finfolk Conference 2023, termasuk akses menuju Finfolk Town Hall Meeting, dan berbagai keuntungan lainnya dibanderol mulai dari harga Rp2.150.000. (RO/S-4)

Kunjungi situs FinfolkCon 2023 di www.finfolk.co/finfolkcon2023 atau akun media sosial resmi @finfolkcon untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan membeli tiket Finfolk Conference 2023. Amankan kursimu sekarang!