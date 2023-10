Direktur Keuangan Dan SDM Pertamina Trans Kontinental Raih Penghargaan Indonesia Best CFO 2023

Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), Afan Aftory memperoleh penghargaan Indonesia Best Chief Financial Officer (CFO) 2023.

Penghargaan ini merupakan ajang pemilihan CFO atau Direktur Keuangan terbaik perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Mengangkat tema “Orchestrating Financial Resources & Strategy to Achieve Top Performance”, kegiatan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA ini dilaksanakan pada Rabu(4/10) dimulai dengan penyampaikan penilaian, diskusi panel, dan acara puncak awarding.

Dalam diskusi panel tersebut, Afan Aftory memaparkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola keuangan dan SDM, cara pandang Financial Resources harus lebih luas dari sekadar angka-angka figure laporan keuangan, titik beratnya pada value creation berupa ide, kreativitas, terobosan manajemen strategik. Selain itu, pemaparan inovasi digitalisasi proses bisnis PTK yakni shipping, marine services dan logistic, serta executive dashboard mewarnai penerapan manajemen strategik PTK.

Afan juga memaparkan beberapa strategi keuangan yang sukses mendongkrak kinerja PTK, diantaranya cost optimization and revenue enhancement, focus on problem solving-commercial, accounting standard for better implementation and figure, strategic tax compliance and planning on operational and business development, asset optimization: going concern and future income.

“Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi saya untuk memberikan kontribusi dan inovasi yang lebih baik, lebih strategik kepada Perusahaan untuk meningkatkan share holder dan Stakeholder value,” ujar Afan Aftory setelah memperoleh penghargaan.

Kemal Effendi Gani selaku Chief SWA Media Group dan juga perwakilan penyelenggara event ini menyampaikan bahwa penilaian CFO terbaik ini begitu kompleks. Dewan juri yang terlibat pun berasal dari latarbelakang ilmu yang mumpuni, seperti guru besar dari universitas terkemuka di Indonesia sampai praktisi dan pakar keuangan.

Hal tersebut dihadirkan untuk memastikan CFO yang terpilih betul-betul merupakan CFO terbaik. Penghargaan ini pun sekaligus menjadi apresiasi bagi para pemimpin keuangan yang secara peran begitu besar di perusahaan. Memegang peran yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sekaligus pertumbuhan perusahaan dalam bidang keuangan.

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba turut hadir dalam acara pemilihan bergengsi bagi CFO ini. Selain itu, Surya Tri Harto selaku Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS) juga hadir memberikan support penuh kepada peraih penghargaan Indonesia Best CFO 2023 yang salah satunya dari PTK selaku anak perusahaan dari PIS, Sub Holding Integrated Marine Logistics.

Hal ini tentunya angin segar bagi pemegang pemimpin di bidang keuangan. Bahwa kinerja yang dikerahkan bukan semata-mata hanya untuk perusahaan, namun juga berdampak baik bagi perusahaan lain bahkan masyarakat luas.

“Selamat kepada Afan Aftory atas penghargaan yang diraih dalam Indonesia Best CFO 2023. Penghargaan ini menjadi motivasi agar ke depannya makin banyak program-program yang memberikan kontribusi bagi perusahaan. PTK bangga atas penghargaan ini, dan semoga kedepannya makin banyak dari pimpinan lain yang bisa memberikan nilai lebih. Sehingga menjadikan PTK sebagai perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dengan skala global dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutup I Ketut Laba. (RO/E-1)