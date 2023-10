Coach Yusman Beri Tip kepada Pengusaha untuk Cegah Pencurian Keuangan

PELATIH bisnis nomor 1 di Indonesia Coach Yusman bersertifikat Amerika Serikat yang berhasil memperoleh penghargaan tertinggi Action Coach Hall of Fame di usia muda menggelar Event 1 Day Workshop Fraud Prevention System di Jakarta.

"Pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati sangat terpakai di dunia bisnis dalam konteks fraud," tegas Coach Yusman, dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Coach Yusman memberikan sejumlah tip untuk mencegah pencurian dan penggelapan yang dilakukan karyawan sendiri sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Menurut Coach Yusman, rata-rata kasus fraud agar bisa terdeteksi butuh waktu 12 bulan.

Mengacu pada data Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), pada 2022 perusahaaan-perusahaan di kawasan Asia Pasifik (seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, dan lainnya) yang mengalami fraud, hanya 17% dari mereka yang bisa berhasil mendapatkan kembali 100% kerugian finansial yang terjadi karena fraud.

Namun, 49% lainnya mengalami kerugian total alias jumlah uang yang digelapkan karyawan perusahaan tidak bisa didapatkan kembali sama sekali.

Kemudian, waktu yang dihabiskan untuk investigasi dan mengembalikan dana yang dicuri itu sendiri butuh waktu berbulan-bulan, belum lagi proses hukum.

Masih menurut penuturan Coach Yusman, 90% peserta acara workshop ini pernah mengalami fraud di perusahaannya, berkisar dari kerugian Rp50 juta sampai Rp3 miliar lebih.

"Fraud bukan hanya terjadi di Departemen Keuangan perusahaan, tetapi justru sering terjadi di Operations, di Sales, di HRD, dan lainnya," katanya.

Pada workshop ini juga dibahas cara deteksi, pencegahan, dan semua cara karyawan memainkan dan mencuri dari perusahaan secara diam-diam. Teknik-teknik dibongkar semua. Juga dibahas 17 indikasi seorang karyawan sedang mencuri dari perusahaan sendiri, tetapi belum terbongkar.

Coach Yusman menerima banyak penghargaan di antaranya 2022 Global ActionMAN di Hawaii, AS; Global Best Community Impact 2021; Best Firms, 2013; Coach with Best Client Results, 2013, dan berbagai penghargaan lainnya. Coach Yusman juga tercatat sebagai Top 50 Coach terbaik di dunia sejak 2016 sampai sekarang.

Pelatihan ini diikuti oleh 49 pengusaha asal Jakarta, Bali, Medan, Ternate, Surabaya, Surakarta, dan lainnya. (Ant/S-2)