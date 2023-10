Tingkatkan Fokus Aspek Keberlanjutan, PHE Gelar CID Upstream Award 2023

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina menggelar Community Involvement & Development (CID) Upstream Award 2023 pada 25-27 September 2023.

Ajang ini merupakan kompetisi perdana dalam pengelolaan dan implementasi program tanggung jawab sosial lingkungan atau pelibatan dan pemberdayaan komunitas (CID) di lingkungan Subholding Upstream Pertamina.

Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa PHE selaku Subholding Upstream Pertamina melaksanakan CID wujud komitmen implementasi ESG (Environmental, Social, Governance), mendukung pembangunan berkelanjutan baik daerah maupun nasional, menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, serta mendukung persiapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

CID Upstream Award 2023 merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan kualitas implementasi program CID di lingkungan Subholding Upstream PERTAMINA.

"Kami meyakini bahwa dengan menggiatkan semangat kompetisi seperti ini sebagai bagian dari apresiasi dan pengakuan Top Management terhadap pelaksanaan pengelolaan CID, inovasi maupun improvement dalam pengelolaan program CID akan terus semakin berkualitas, bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan bumi tempat kita tinggal,” imbuh Wiko.

CID Upstream Award 2023 membagi kompetisi dalam lima kategori. Best CID Program pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan & lingkungan untuk para pekerja CID, Best Community Development Officer untuk mitra pelaksana CID, Best Local Hero untuk para individu penggerak masyarakat, Best CID Leadership untuk manajemen pengelola, serta Best of the Best yang memperebutkan Piala Bergilir Direktur Utama PHE Subholding Upstream Pertamina.



Semua kategori ini diseleksi dan dinilai oleh juri eksternal independen untuk menguatkan validitas penilaian. Atas hasil penilaian yang dilakukan oleh juri eksternal independen ini didapatkan hasil sebagai berikut



UIntuk Best CID Education Program keteogri Gold diraih Karawang Berseri - Regional 2 PT Pertamina EP, Silver oleh Lapang Pelita - Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan dan Bronze Kampung Literasi Kreatif - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia

Pad Best CID Health Program posisi Gold diraih Banyu Asih - Regional 4 PT Pertamina EP Cepu, Silver Antasena - Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan dan Bronze Program Pencegahan Stunting - Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan

Best CID Environment Program kategori Gold adalah Waste for Community ("Wasteco") - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia, Silver: Aliansi Kerja Bebas Sampah - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia dan Bronze: Peri Berdaya - Regional 4 PT Pertamina EP Cepu

Best CID Economy Program kategori Gold: Tani Terpadu Sistem Inovasi Sosial Kelompok Satria - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia, Silver: Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Kerajinan Batik - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia dan Bronze: Kebun Kelulut Sangata - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia

Best Community Development Officer Gold: Azis Rahmat Pratama - Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia, Silver: Richa Amalia - Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan dan Bronze: Laras Aprilianti - Regional 2 PT Pertamina EP

Best Local Hero untuk Gold disandang Lambas Hutabarat - Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan, Silver: Alan Sahroni - Regional 2 PT Pertamina EP dan Bronze: Engkus Kusnadi - Regional 2 PT Pertamina EP

Sementara Best CID Leadership diraih Handri Ramdhani - Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan. Dan penghargaa Best of the Best diraih Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan

PHE akan terus meningkatkan kualitas manfaat dari dampak program CID kepada masyarakat. PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai partisipan atau member sejak Juni 2022.

PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG. PHE akan terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Socially Responsible dan Good Governance. (RO/E-1)