Forum Leadership Diharapkan Percepat Capaian Target 1 Juta BOPD di 2030

PENCAPAIAN target produksi minyak satu juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar kubik kaki gas (BSCFD) pada 2030 menjadi tujuan bersama segenap stakeholders minyak dan gas (migas) di dalam negeri.

Untuk mendorong pencapaian target itu, Forum Leadership Hulu Migas 2023 Lead to Win bertema Human resource challenges to realize the oil production target of 1 million barrels of oil per day digelar di Yogyakarta, pada 11-12 September 2023.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan dibutuhkan upaya luar biasa untuk mencapai mimpi produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030.

“Melalui forum ini diharapkan akan me-refresh kembali mindset dan cara pandang atas tujuan besar kita yakni, pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030,” ungkap Nanang dalam siaran persnya, Kamis (14/9).

Para pembicara dalam forum yang penyelenggaraannya didukung EMP, Medco Energi, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Asuransi Jasindo itu merupakan para expert terkemuka dari dalam hingga luar negeri.

Pembicara internasional dalam forum ini yakni David M R Covey, global expert terkemuka bidang leadership development yang menulis buku terkenal Trap Tales: Outsmarting the 7 Hidden Obstacles to Success.

Melalui materinya berjudul Trapologist at Work: How to Outsmarting the 7 Modern Day Traps, Covey menyampaikan berbagai penyebab masalah yang menghalangi orang dalam mencapai tujuan pada pekerjaan serta strategi untuk mengatasinya.

“Untuk memahami perangkap penghambat pekerjaan dan strategi mengatasinya diharapkan setiap orang mampu mengubah arah hidupnya jadi lebih baik pada setiap fase kehidupan atau karir mereka,” jelas Covey menyimpulkan pemaparannya.

Selain David, pembicara lainnya CEO AndrewTani & Co Andrew Tani yang dikenal sebagai perintis pelatihan corporate culture dan CEO Prominent PR Ika Sastrosoebroto yang juga pakar komunikasi dengan pengalaman puluhan tahun menangani klien dari berbagai sektor pemerintah, BUMN, hingga swasta dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, CEO Corporate Innovation Asia (CIAS) Indrawan Nugroho yang merupakan konsultan inovasi sekaligus Youtuber terkenal yang kerap membahas kasus persaingan dan inovasi bisnis.

Juga, Cofounder dan Managing Director Sajid Consulting Apung Sumengkar yang merupakan pakar manajemen turnaround dan telah membantu banyak perusahaan membalikkan kesulitan mereka menjadi keunggulan.

Nanang berharap setelah Forum Leadership Hulu Migas 2023, para peserta mendapatkan insight untuk dijadikan pelajaran, masukan, dan inovasi untuk dibagikan ke masing-masing perusahaan.

“Dengan diskusi komprehensif dan interaktif ini diharapkan menambah inspirasi dalam menjalankan bisnis demi tercapainya 1 juta BOPD dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030,” tutup Nanang. (RO/S-2)