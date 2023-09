JRP Insurance Raih 4th Indonesia Top Insurance Companies Awards

PASCAPANDEMI covid-19, ekonomi global serta industri perasuransian masih dibayang-bayangi ketidakpastian dan tantangan untuk terus melakukan pembenahan. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penguatan struktur ketahanan hingga mengusahakan operasional yang lebih efektif dan efisien. Melalui tantangan dan usaha tersebut, perusahaan asuransi diharapkan agar memiliki ketahanan yang lebih baik lagi untuk ke depannya menghadapi tantangan yang bisa terjadi.

Untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, The Iconomics menggelar acara penghargaan Indonesia Top Insurance Companies Awards 2023 yang tahun ini sudah memasuki tahun keempat. Penghargaan yang diberikan didasarkan pada kajian mendalam atas laporan keuangan perusahaan asuransi dalam industri yang menjadi wawasan mendalam mengenai kesehatan finansial perusahaan oleh dua parameter penilaian yaitu Rank Financial Indicator dan Rank Financial Growth Indicator.

PT Jasaraharja Putera sebagai salah satu peserta yang hadir dalam acara penghargaan Indonesia Top Insurance Companies Awards 2023 ini meraih 2 kategori penghargaan sebagai 4th Indonesia Top Insurance Companies Awards 2023. Selain itu, Abdul Haris selaku Direktur Utama PT Jasaraharja Putera meraih penghargaan sebagai Indonesia Top 10 Transformative CEO in Insurance 2023.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan tranformasi serta untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pemulihan ekonomi bangsa serta penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh stakeholder (insan JRP, mitra, dan nasabah) yang mempercayakan JRP Insurance sebagai mitra perlindungan," kata Abdul, saat menghadiri kegiatan 4th Indonesia Top Insurance Companies Awards 2023, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Jumat (8/9).

Acara penghargaan ini dimulai dengan kegiatan seminar yang membawakan tema “Insurance Industry Mid-Year Outlook:Tantangan Resiliensi dan Penguatan Permodalan Asuransi” yang menghadirkan 6 pembicara yang tentunya memiliki pengaruh dalam industri.

Kegiatan seminar ini dilanjutkan dengan acara penghargaan di mana kategori penghargaan yang diberikan pada perusahaan yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi sosial, dan asuransi wajib.

Melalui acara Indonesia Top Insurance Companies Awards 2023 ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada perusahaan-perusahaan asuransi untuk terus meningkatkan performa bisnis dan keuangannya agar bisa mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya, serta bisa memotivasi perusahaan asuransi lain yang belum masuk dalam jajaran penghargaan tersebut. (Z-6)