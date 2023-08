Astindo Travel Fair 2023 Tawarkan Promo Tiket Pesawat dan Paket Wisata

ASOSIASI Travel Agent Indonesia (Astindo) tahun ini kembali menggelar Astindo Travel Fair yang ke-15 di Main Atrium, Mall PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada 31 Agustus - 3 September 2023 .

Ketua Umum Astindo yang juga menjabat sebagai President dari Federation of ASEAN Travel Associations (FATA) - Pauline Suharno, menyampaikan bahwa kondisi pariwisata sudah sangat membaik pasca-pandemi.

Tawarkan Promo Tiket Pesawat dan Paket Wisata

Keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan semakin meningkat, kepercayaan masyarakat untuk bepergian sudah pulih, dan masyarakat juga semakin aware biaya perjalanan atau traveling cost tidak bisa sama seperti dulu sebelum pandemi.

Baca juga: #DiIndonesiaAja Travel Fair, Pameran Wisata Khusus Domestik Pertama di Tanah Air

“Oleh karenanya, Astindo Travel Fair hadir untuk membantu masyarakat yang ingin jalan-jalan tapi memiliki anggaran terbatas, karena dalam event empat hari ini kami akan menawarkan harga-harga promo tiket pesawat dan paket wisata khusus, baik dalam maupun luar negeri," jelas Pauline.

"Selain itu bank partner kami BCA juga akan memberikan cashback dan cicilan 0%, sehingga biaya perjalanan akan semakin terjangkau,” katanya.

Beri Diskon Tambahan untuk Paket Tur Domestik

“Sebagai bentuk dukungan Astindo terhadap pemerintah Indonesia dalam upaya pencapaian target pergerakan wisatawan Nusantara sebesar Rp 1,4 miliar, Travel Agent anggota Astino menawarkan paket tur Sensasi Berwisata #Diindonesiea," terang Pauiline.

Baca juga: Astindo Travel Fair 2023 Digelar di ICE - BSD, Tangerang



"Para traveler akan berkesempatan menikmati beragam aktivitas dan pengalaman unik serta berkesan di destinasi wisata. Untuk meningkatkan animo masyarakat, Astindo juga akan memberikan diskon tambahan untuk setiap pembelian paket tur domestik.” tambah Pauline.

Digelar juga di Surabaya dan Denpasar

Astindo Travel Fair 2023 juga diselenggarakan sekaligus di dua kota lainnya yaitu di Surabaya-Mal Tunjungan Plaza 6 pada periode 31 Agustus – 3 September 2023, dan di Denpasar – Living World pada periode 1-3 September 2023.

Terdapat 21 maskapai penerbangan International dan Domestic yang akan memberikan harga-harga tiket promosi yakni ANA - All Nippon Airways, Asiana Airlines, Batik Air, Cathay Pacific, China Airlines, Citilink, Emirate Airlines, Etihad Airlines, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Lion Air, Malaysia Airlines, Pelita Air, Philippine Airlines, Qantas Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Super Air Jet, Thai Airways dan Wings Air.

Baca juga: Astindo Travel Fair 2022 Diharap Turut Bangkitkan Bisnis Travel Agent



Sebagai asosiasi yang memiliki jaringan baik ditingkat regional maupun internasional, Astindo senantiasa didukung berbagai Badan Promosi Pariwisata mancanegara, antara lain adalah Hong Kong Tourism Board, Korea Tourism Organization, Macau Government Tourism Office, Philippine Department of Tourism, Singapore Tourism Board, Taiwan Tourism Bureau, dan Tourism Authority of Thailand.

Mengukuhkan posisinya sebagai one stop shopping solution for your travel needs, leading travel agents anggota Astindo menjadi pemeran utama yang akan menjajakan produk unggulannya masing-masing.

“Travel agent ini palugada, seluruh keperluan perjalanan mulai dari tiket pesawat, akomodasi, tiket atraksi, tour, transportasi, kereta api, cruise, jasa pemandu wisata, pembuatan dokumen perjalananan, visa, paket wifi, paket roaming, travel insurance dsb bisa dibeli di Travel Agent peserta pameran,” jelas Anton Sumarli, Ketua Panitia Pelaksana Astino Travel Fair 2023. (RO/S-4)