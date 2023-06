Libur Idul Adha, Tarif Tol Krian-Gresik Diskon 35%

PT Waskita Toll Road (WTR) melalui Anak Usahanya, PT Waskita Bumi Wira (WBW) memberlakukan diskon tarif pada Jalan Tol Krian–Gresik sebesar 11%-35% dari tarif normal jelang libur Idul Adha dan liburan sekolah.

Diskon tarif tol tersebut berlaku mulai Kamis, 22 Juni 2023 pukul 06.00 WIB untuk semua golongan kendaraan dan khusus di Ruas Tol Krian–Gresik.

"Diskon tarif dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan," kata Direktur Pengendalian & Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) Waskita Mokh. Sadali dalam keterangannya, Rabu (21/6).

Dengan adanya diskon tarif hingga 35%, maka pengguna jalan dengan kendaraan golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per kilometer (km), lebih rendah dari tarif normal Rp1.506 per km. Sedangkan para pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp1.500 per km, dimana tarif normal golongan kendaraan II dan III sebelumnya Rp2.259 per km, sedangkan tarif normal golongan kendaraan IV dan V adalah Rp3.012/km.

Untuk diskon tarif tol jarak terjauh dari Gerbang Bunder ke Gerbang Lebani golongan I yang semula bertarif Rp43.500 didiskon menjadi Rp37.500. Untuk kendaraan golongan II dan III yang semula sebesar Rp65.500 menjadi Rp56.500. Sedangkan, untuk kendaraan golongan IV dan V yang semula bertarif Rp87.500, akan dikenakan tarif menjadi Rp56.500.

Sadali menerangkan untuk ruas tol Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500,00 untuk golongan I, golongan II dan III sebesar Rp8.500,00 dan Rp11.500,00 golongan IV dan V.

Untuk ruas Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 bagi golongan I, untuk golongan II dan III sebesar Rp15.500 dan Rp21.000 untuk golongan IV dan V. Berikutnya, Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32.000 bagi golongan I, lalu untuk golongan II dan III sebesar Rp48.000 dan Rp64.000 untuk golongan IV dan V, serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42.000 untuk golongan I, golongan II dan III seharga Rp63.000 dan Rp84.000 untuk golongan IV dan V.

“Adanya Tol Krian–Legundi-Bunder mempermudah akses dari Krian ke Bunder di Gresik, ditambah adanya Junction Wringinanom, tentunya akses masuk dan keluar Jalan Tol Krian-Gresik semakin mudah," jelas Sadali.

Sebagai informasi, untuk Ruas Tol Krian–Gresik terdiri dari 3 seksi yaitu Krian–Kedamean, Kedamean-Boboh dan Boboh–Bunder, dengan total Panjang 29,00 km dan telah beroperasi secara penuh. (Ins/Z-7)