Mendag Minta Masyarakat Belanja di Pasar

MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga akses barang kebutuhan pokok (bapok) bagi masyarakat di berbagai situasi.

Hal ini dikatakan Mendag pada saat meninjau pelaksanaan pasar murah di Buleleng dan Denpasar, Bali, pada Selasa (20/6). Pasar murah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bapok dengan harga terjangkau.

“Hari ini saya meninjau pelaksanaan pasar murah di Bali. Mudah-mudahan dengan ini, masyarakat bisa terbantu mendapatkan bapok seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan mudah. Namun, sebetulnya saat ini harga-harga bapok di pasar pun stabil dan pasokan banyak. Masyarakat silahkan belanja ke pasar,” kata Mendag dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6).

Pada pasar murah di Buleleng, disediakan 250 paket bapok yang terdiri atas beras 5 kg, gula 1 kg, dan Minyakita 1 liter. Beras dijual dengan harga Rp43 ribu per 5 kg, gula Rp13.500 per kg, dan Minyakita Rp14 ribu per kg. Tersedia 1,35 ton beras, 300 kg gula, dan 360 liter Minyakita.

Setelah meninjau pasar murah di Buleleng, Mendag melanjutkan kegiatan peninjauan pasar murah di Denpasar, Bali. Pada titik ini, tersedia 150 paket bapok yang terdiri atas beras 5 kg, gula 1 kg, dan Minyakita 1 liter. Beras dijual dengan harga Rp41.500 per 5 kg, gula Rp13.500 per kg, dan Minyakita Rp14 ribu per kg. Pada pasar murah di Denpasar, pasokan yang disediakan adalah 850 kg beras, 200 kg gula, dan 240 liter Minyakita.

Di kedua titik pasar murah tersebut, Kemendag bekerja sama dengan Perum Bulog dan PT Sentana Prima Unggul yang merupakan perusahaan pengepak dan distributor minyak goreng.

Lebih lanjut, Mendag mengungkapkan, pemerintah akan terus berkomitmen memastikan harga- harga bapok stabil di semua daerah.

"Memang saya keliling ke daerah, ke mana-mana mengecek agar harga-harga bapok di mana pun berada itu tidak berbeda dengan daerah-daerah lain,” ujar Mendag. (Z-8)