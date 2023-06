DATA perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 29 hingga 31 Mei 2023 ditutup bervariasi. Peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa selama sepekan sebesar 138,5% menjadi 41,642 miliar saham dari 17,460 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa turut meningkat 69,67% menjadi Rp17,18 triliun dari Rp10,12 triliun pada pekan sebelumnya. Selanjutnya, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa terkoreksi turun sebesar 5,29% menjadi 1.218.873 dari 1.286.887 transaksi pada sepekan sebelumnya.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi turun sebesar 0,80%, yaitu pada posisi 6.633,261 dari posisi 6.687 pada pekan lalu," kata Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono, Kamis (1/6).

Baca juga: Rata-rata Volume Transaksi Harian Bursa Meningkat

Kapitalisasi pasar Bursa berubah turun 1,37% menjadi Rp9,3 triliun dari Rp9,4 triliun pada penutupan pekan lalu.

Investor asing pada Rabu (31/5) mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,38 triliun dan sepanjang tahun 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp20,5 triliun.

Baca juga: Bursa Masih Dalam Tekanan, Sektor Poultry Bisa Jadi Pilihan

Sementara itu dari indikator stabilitas nilai tukar rupiah, berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan, Selasa (30/5), rupiah ditutup pada level (bid) Rp14.980 per dolar AS.

Imbal hasil/ yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun stabil di 6,38%. Indeks dolar AS atau DXY menguat ke level 104,45. Imbal hasil/ yield surat berharga AS/ US Treasury tenor 10 tahun turun ke level 3,735%.

Pada pagi Rabu (31/5) rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.980 per dolar AS. Yield SBN 10 tahun turun ke 6,37%.

Dari data Aliran Modal Asing pada minggu ke-5 Mei 2023, tercatat data transaksi 29 - 30 Mei 2023, pelaku pasar asing di pasar keuangan domestik melakukan aksi jual bersih Rp1,74 triliun terdiri jual bersih Rp2,21 triliun di pasar SBN dan beli bersih Rp470 miliar di pasar saham.

Selama tahun 2023, berdasarkan data settlement s.d. 30 Mei 2023, asing membeli bersih Rp67,7 triliun di pasar SBN dan beli bersih Rp16,29 triliun di pasar saham.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono. (Z-10)