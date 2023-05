Financial Literacy for YOUth Festival Tingkatkan Literasi Generasi Muda

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terus tingkatkan komitmen dalam meningkatkan literasi finansial di kalangan muda melalui penyelenggaraan Financial Literacy for YOUth Festival, yang diadakan di Felfest Universitas Indonesia (UI), Jakarta, baru-baru ini.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia, sebuah organisasi nonprofit terbesar, JA Worldwide, yang fokus membekali generasi muda pengetahuan dan keahlian agar siap bekerja dan wirausaha.

Festival literasi finansial ini dimeriahkan melalui beragam program yakni Financial Talkshow, Financial Check Up, dan Financial Giant Game Board.

Festival ini dihadiri sekitar 500 siswa yang berasal dari delapan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta delapam perguruan tinggi di sekitar Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan.



Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.

Data ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda, terutama dalam mendukung keberhasilan program Indonesia Emas 2045.

Michellina L. Triwardhany (Dhany), Presiden Direktur Prudential Indonesia, mengatakan, "Kesadaran pentingnya mengelola finansial harus dimiliki oleh seluruh masyarakat, terlepas usia dan latar belakang ekonomi mereka karena ini merupakan kunci hidup yang lebih sejahtera. Sejak hadir di Indonesia 27 tahun lalu,"

Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan

"Prudential Indonesia secara berkelanjutan mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia melalui beragam inisiatif yang kami lakukan menyasar beragam kelompok umur, mulai dari anak-anak, dan beragam latar belakang ekonomi," jelasnya dalam keterangan pers, Senin (29/5).

Financial Literacy for YOUth Festival merupakan bukti komitmen Prudential Indonesia dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pengetahuan manajemen keuangan, salah satunya lewat program Community Investment dalam pilar pendidikan.”

Hadirlan Tiga Program

Financial Literacy for YOUth Festival menghadirkan beragam program, yakni Financial Talkshow, Financial Check Up, dan Financial Giant Game Board.

Dalam program Financial Talkshow, sejumlah pakar keuangan hadir sebagai pembicara, salah satunya Ligwina Hananto, seorang CEO & Lead Financial Trainer yang mengungkapkan cara jitu untuk memulai mengelola keuangan dapat dilakukan dengan;

● Membiasakan diri untuk menabung dan menerapkannya secara disiplin.

● Ketika kita sudah mulai bisa menentukan tujuan dan memilah mana yang benar-benar kebutuhan dan apakah itu hanya keinginan.

● Selanjutnya kita bisa membuat rekening terpisah dengan proporsi yang sudah disesuaikan dengan pemasukan. Dengan begitu perencanaan keuangan kita tidak akan terganggu dan hasil yang didapatkan juga bisa bermanfaat dengan optimal.

Kegiatan Financial Check Up memberikan kesempatan kepada peserta untuk praktik langsung mengelola keuangan mereka dengan membandingkan pengeluaran harian atau bulanan mereka dengan target yang hendak mereka capai.

Peserta juga memperoleh kesempatan langsung melakukan cek kesehatan keuangan personal mereka dipandu pakar keuangan yang hadir.

Dalam Financial Giant Game Board, para peserta diajak menjalankan simulasi manajemen keuangan dalam permainan bernama “Satu Hari dalam Sebulan”.

Para peserta dapat mengulik konsep perencanaan anggaran dan belajar mengenai bagaimana pilihan yang mereka buat dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengatur keuangan personal di masa depan. (RO/S-4)