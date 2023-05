Perluas Pasar Ke Asia Tenggara, Elitery Buka Anak Usaha di Malaysia

Berbekal pengalaman sebagai mitra “go to market” penyedia layanan Cloud terbesar di dunia, Amazon Web Service (AWS) dan Google Cloud Platform (GCP) di Indonesia, Elitery, perusahaan layanan cloud terkemuka di Indonesia, siap bersaing di pasar internasional. Besarnya potensi teknologi cloud di ASEAN dan dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang tinggi, menjadi alasan Elitery untuk memperluas layanannya ke negara tetangga, seperti Malaysia.

Elitery adalah perusahaan managed service di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data yang terbaru, yaitu pusat data virtual atau biasa disebut dengan cloud yang beroperasi sejak tahun 2011. Fokus Elitery pada layanan IT berbasis Cloud membuat mereka mendapatkan beberapa penghargaan industri seperti Top Digital Implementation 2022 Star 4 yang diberikan oleh Majalah IT Works tahun 2022 lalu dan juga menjadi Google Cloud Top Achiever untuk public sector pada tahun 2021.

Selain fokus pada teknologi Cloud untuk aplikasi bisnis, Elitery juga menjajaki peluang dalam teknologi kesehatan (health tech) dan juga pengembangan solusi berbasis Cloud untuk menyediakan teknologi rekam medis digital. Elitery juga mengembangkan layanan keamanan siber, membantu bisnis melindungi data dan jaringan pelanggan dari ancaman siber.

Menurut MarketsandMarkets, pasar cloud computing untuk sektor layanan kesehatan global akan mencapai US$64,7 miliar dan meningkat 18,1% per tahun. Dengan meningkatnya permintaan untuk layanan Cloud, keamanan siber, dan teknologi perawatan kesehatan di kawasan ASEAN, Elitery berada di posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang ini. Ukuran pasar di kawasan Asia Tenggara untuk tahun 2025 diperkirakan akan mencapai US$ 8,3 miliar untuk keamanan siber (cybersecurity), US$ 2,2 miliar untuk layanan Cloud, dan US$ 15,8 miliar untuk teknologi perawatan kesehatan (healthcare).

Kresna Adiprawira, Presiden Direktur Elitery, mengatakan Elitery telah memantapkan dirinya sebagai ‘go-to partner’ untuk penyedia layanan cloud global seperti GCP dan AWS di Indonesia. “Kami menjadikan Malaysia sebagai batu loncatan dalam perjalanan ekspansi kami ke pasar Asia Tenggara (ASEAN)," ujar dia dalam keterangan resminya, Senin (8/5)

Langkah ini, kata Kresna, menjadi salah satu bukti nyata Elitery dalam menjalankan strategi bisnisnya dan juga sebagai komitmen untuk memberikan layanan terkelola TI kelas dunia, tidak hanya di pasar Indonesia melainkan di pasar Asia Tenggara. “Dengan focus pada teknologi cloud, layanan kesehatan, dan keamanan siber, Elitery siap untuk memenuhi permintaan akan layanan ini dan menjadi ‘leader’ dalam layanan terkelola TI di mancanegara.” (M-3)