Elitery Berencana Bagikan Dividen Hingga 75% dari Laba Bersih

PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery) telah mencatatkan kinerja keuangan yang positif di tahun 2022. Mengutip laporan keuangan tahun buku 2022, Elitery mengantongi laba bersih sebesar Rp9,6 miliar di tahun 2022, angka ini naik jika dibanding periode sebelumnya sebesar Rp4,9 miliar (2021). Pencapaian tersebut menyebabkan laba tahun berjalan per saham dasar (Earning per Share) menjadi Rp14,12 per saham, naik 5 poin jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9,41 per saham.

Adapun pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp178,6 miliar, naik 97% dari pendapatan pada tahun sebelumnya Yang sebesar Rp90,7 miliar. Pendapatan ini disumbang oleh jasa managed service sebesar Rp147,5 miliar dan produk Rp15,3 miliar, serta jasa lainnya sebesar Rp15,9 miliar.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 yang akan digelar 24 Mei 2023 mendatang, manajemen mengusulkan dividen final sebesar Rp3,5 per saham atau sekitar 75% dari laba bersih yang didapat atau Rp7,2 Miliar.

Usulan Manajemen atas dividen final ini didasari oleh hasil kinerja perusahaan yang gemilang di tahun 2022 ini, didukung oleh tingginya permintaan layanan Cloud di berbagai sektor bisnis di Indonesia. Dilihat dari potensi pasar Cloud yang sangat besar di Indonesia membuat sejumlah investor berinvestasi di bidang ini. Fakta ini didukung dengan data dari International Data Corporation yang menyebutkan bahwa layanan infrastruktur publik Cloud di Indonesia mencapai US$ ,9 miliar. Jumlah tersebut dinilai lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk diketahui, Elitery (PT Data Sinergitama Jaya) adalah perusahaan managed service di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data yang terbaru, yaitu pusat data virtual atau biasa disebut dengan cloud yang beroperasi sejak tahun 2011.

Seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin (11/4), Kresna Adiprawira, Presiden Direktur PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery) mengatakan, “Kinerja positif tahun 2022 ini mengantarkan Perseroan meraih beberapa penghargaan dan juga memberikan hasil yang memuaskan. Ditambah kondisi pasar di tengah gempuran digitalisasi, hal ini memberikan banyak peluang bagi kami untuk terus berkembang dan meningkatkan layanan bisnis kepada customer.”

“Kami mengusulkan pembagian dividen ini untuk memberikan value kepada para shareholders Elitery. Karena itu, keuntungannya juga dikembalikan kepada shareholders melalui setoran dividen, sedangkan sisa keuntungan bersih Perseroan akan ditambahkan pada laba ditahan guna mendukung bisnis Perseroan untuk siap berlari lebih jauh lagi di tahun 2023,” imbuhnya.(RO/M-3)