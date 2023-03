Mengusung Perumahan Eco Friendly, Synthesis Huis Raih Penghargaan IPBA & IMHA 2023

PT Synthesis Karya Pratama melalui proyek Synthesis Huis meraih penghargaan ‘Best of Housing Project With Eco-Friendly Concept in Jakarta’, dalam ajang Anugerah Indonesia Property&Bank Award (IPBA) dan Indonesia MyHome Award (IMHA) 2023. Penghargaan ini, sekaligus mengakui segudang kelebihan dan keunggulan yang dimiliki Synthesis Huis sebagai hunian asri yang berada di wilayah Timur Jakarta.

“Penghargaan ini merupakan staping stone yang harus diwujudkan dan menjadi pelecut bagi kami untuk terus maju dan berkembang. Predikat ini menjadi suatu kebanggaan yang kami lakukan bersama partner-partner yang berpengalaman dan berjasa untuk pengembangan proyek Synthesis Huis,” ungkap Managing Director Synthesis Huis Aldo Daniel dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (24/3).

Menurut Aldo, dalam dua tahun terakhir pihaknya telah melakukan beragam cara, memaksimalkan rancangan desain, menata lingkungan hunian senyaman mungkin, termasuk menuangkan konsep yang berbeda dengan kawasan residensial di Jakarta.

Kawasan hunian yang kami tawarkan ini tidak hanya memperhatikan desain, kami juga berusaha menghadirkan Synthesis Huis sebagai hunian yang sehat plus dan ramah lingkungan sesuai kebutuhan konsumen. Sehingga, konsep yang ditawarkan tak hanya menjadi pilihan tempat tinggal yang tepat namun akan menjadi kebanggaan bagi para penghuninya,” jelasnya.



Lebih menariknya lagi kata Aldo, lokasinya Synthesis Huis itu berdampingan dengan hutan kota Cijantung. Atmosfernya menyatu dengan alam, lingkungannya asri, sejuk dan jauh dari kebisingan kota. Balutan nuansa alami perumahan eksklusif seperti ini rasanya sulit ditemukan di Jakarta.

“Bagi saya, Synthesis Huis punya nilai jual yang lebih dari sekedar hunian. Lokasinya pun bisa dikatakan hidden gems, residensial yang diimpikan masyarakat saat ini,” kata dia.

Guna menciptakan mahakarya kawasan hunian terbaik di Jakarta, Synthesis Huis menggandeng arsitek ternama Jeffrey Budiman.

Desain yang diberikan di kawasan ini dirancang compact dan modern yang mengedepankan ramah lingkungan. Tidak hanya itu, Synthesis jug mengoptimalkan sirkulasi udara dan cahaya dengan menempatkan jendela di setiap ruang.

Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank Indra Utama mengatakan, Synthesis Huis telah melakukan inovasi dari berbagai hal menyesuaikan kebutuhan konsumen. Hadirnya Synthesis Huis di Cijantung bisa menjadi salah satu pilihan cermat bagi konsumen yang menginginkan tinggal di lingkungan alami.

“Selain strategis, wilayah Cijantung Jakarta Timur masih terbilang asri,” tambah dia. (RO/Z-10)