Insan Properti Terbaik Diganjar Anugrah IPBA & IMHA 2023

AJANG penganugrahan bergengsi Indonesia Property&Bank Award (IPBA) ke XVII dan Indonesia myHome Award (IMHA) ke VI kembali digelar, di Ballroom Hotel Mulia, Senayan Jakarta, Senin (20/3) kemarin. Anugrah ini merupakan apresiasi kepada mereka yang berprestasi dalam rangka ikut mendukung pertumbuhan ekonomi.

CEO Journalist Media Network (JMN) dan Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank Indra Utama mengatakan, meski perekonomian global sedikit terkoreksi, ekonomi Indonesia justru tumbuh menjadi 5,44%. Optimisme ini akan membuat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut.

“Sebagai insan pers, kami terus mendukung dan mendorong pemerintah untuk mengakselerasi pemulihkan ekonomi Indonesia, khususnya industri properti dan keuangan serta bahan bangunan. Salah satunya dengan menjadi empower para pelaku usaha dan masyarakat melalui apresiasi atau penghargaan Indonesia Property&Bank Award dan Indonesia myHome Award yang sudah diselenggarakan sejak 2005 silam,” ujar Indra dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (21/3).

Sesuai dengan semangat untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan (AJPK) serta JMN mengusung tema ‘The New Spirit Recovery Together’ dalam ajang perhargaan kali ini.

Pemimpin Redaksi Majalah MyHome Arini Yunita mengatakan, majalah MyHome memberikan penghargaan lebih didasarkan pada penilaian yang terkait dengan desain, sesuai konsep dengan konsep majalah tersebut. Faktor penilaiannya antara lain keunikan, kreativitas dan inovasi, terutama respon terhadap dan kesesuaian dengan situasi pandemi, yang telah mengubah pola dan gaya hidup pengguna dan penghuni properti.

“Pemberian penghargaan di IMHA ke VI ini, diharapkan menjadi pemacu dan pendorong agar para pelaku industri properti dan pendukungnya, lebih kreatif dalam menghasilkan karya dan produknya,” kata dia.

Penghargaan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto; Plh. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Oni Yulfian; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah petinggi asosiasi serta pemimpin perusahaan.

Pejabat Berprestasi

Selain insan properti, IPBA 2023 juga memberikan apresiasi kepada para pejabat, tokoh pengusaha, banker serta perusahaan yang telah terbukti tangguh menghadapi dampak pandemi. Mereka dianggap telah menorehkan prestasi untuk survive dan mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



“Penghargaan ini dimaksudkan menjadi penyemangat dan apresiasi kinerja serta prestasi di tengah upaya pemulihan ekonomi,” lanjut Indra.



Dari sederet nama tokoh, penghargaan khsusu diberikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dengan penghargaan sebagai The Successful Official of The State: Stimulating Tourism Industry Growth Through New Destinations Development.



Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mendapat penghargaan sebagai Tokoh Sosialisasi Persatuan dan Toleransi Indonesia.

Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dianugerahi sebagai The Most and Smart Inspiring Woman Leader in 2023.

Ketua Dewan Juri Roy Sembel menambahkan, tim juri telah melakukan seleksi sejak satu tahun lalu dalam bentuk tinjauan, liputan ke lapangan lalu merangkumnya dalam bentuk tulisan sebagai bentuk penjaringan nominasi.

“Selanjutnya, kami analisa dari setiap liputan dan tinjauan ke proyek, serta diturunkan artikelnya di media jaringan Journalist Media Network,” tandas Roy.

Beberapa developer terpilih yang berhasil diganjar penghargaan di antaranya, Ciputra Group yang menyabet gelar Inspiring Developer for Sustainable Development; The Best Property Developer: Sinar Mas Land serta The Most Prospective Developer of Residential Projects in Greater Jakarta: PT. Metropolitan Land Tbk.

Tak hanya developer kelas kakap, pendatang baru yang inovatif dan berhasil membuktikan diri dengan karya pembangunan berkelanjutan turut dapat anugrah. Di antaranya adalah project Central Hills Batam, Central Group yang berhasil menyabet Most innovative Project/Township with Smart Integrated Concept; dan Synthesis Huis, Synthesis Development sebagai The Best of Housing Project With Eco-Friendly Concept in Jakarta. (Z-10)