Tiga Menteri Jokowi Sabet Penghargaan di IPBA 2022

SEBANYAK tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju mendapat penghargaan pada ajang Indonesia Property&Bank Award (IPBA) ke-16 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/2) malam.

Ketiga menteri yang memenangi penghargaan di kategori Successful Official of The State itu ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Sri Mulyani dinilai mampu menstimulasi pertumbuhan industri properti dengan kebijakan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah (properti). Agus Gumiwang mendapatkan penghargaan sebagai sosok yang memaksimalkan produk pendukung lokal. Adapun Basuki diapresiasi karena mempu mengaselerasi pembangunan infrastruktur dan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat.

IPBA ialah ajang apresiasi tahunan yang ditujukan kepada para pelaku industri properti dan perbankan, serta industri terkait. IPBA sudah digelar sejak 2005 dukungan stake holder properti dan keuangan.

"Dan hari ini berhasil kami laksanakan dengan tema besar, Kebangkitan industri properti, perbankan dan industri pendukung lainnya menuju pemulihan ekonomi nasional,” terang Indra Utama, CEO Jurnalis Media Network dan Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank, penyelenggara IPBA, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2).

Ia menambahkan, terkait proses seleksi, pihaknya telah melakukan seleksi sejak setahun lalu dalam bentuk tinjauan, liputan ke lapangan lalu merangkumnya dalam bentuk tulisan sebagai bentuk penjaringan nominasi.

Setelah dilakukan seleksi dan penyaringan, tutur Indra, setiap nominasi dibawa ke panel juri untuk dilakukan penguatan dalam menentukan para penerima penghargaan.

"Sedangkan khusus untuk menentukan siapa sosok menteri yang layak menerima penghargaan, Majalah Property&Bank melakukan survei kepada para pengusaha properti yang akhirnya menghasilkan tiga Menteri yang menerima penghargaan IPBA ke-16 ini," ujarnya.

Dalam perhelatan di tahun pandemi ini, IPBA digelar bareng dengan Indonesia myHome Award (IMHA). Karena itu ajang kali ini disebut dengan Duo Award.

"Penggabungkan dua ajang penghargaan, IPBA dan IMHA menjadi Duo Award tersebut dimaksudkan untuk memberikan atsmosfer yang berbeda kepada stake holder," tukas Indra.

Sejumlah pejabat pemerintahan, pelaku industri properti, perbankan, bahan bangunan dan sektor lainnya hadir dalm Duo Award tersebut. Di antaranya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dan Menteri Negara Perumahan Rakyat periode 1988-1993, Siswono Yudo Husodo.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyala Mattaliti, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan kata sambutan dalam bentuk rekaman video.

Ada setidaknya tujuh kategori penghargaan IPBA ke-16 dan satu kategori untuk IMHA yang diberikan tidak hanya kepada sosok yang dinilai berkontribusi terhadap industri properti dan perbankan, tapi juga kepada sejumlah perusahaan dan proyek yang dianggap sarat prestasi dan menginspirasi. (RO/X-12)