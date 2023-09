The Sanctuary Boyong 3 Penghargaan di Ajang Property Awards 2023

THE Sanctuary Collection meraih tiga penghargaan dalam ajang PropertyGuru Indonesia, Property Awards 2023, Jumat (15/9). Ketiga penghargaan yang diperoleh The Sanctuary Collection adalah penghargaan untuk kategori Best High End Housing Architectural Design, Best Eco Friendly Housing Development dan Best Housing Landscape Design.

General Manager The Sanctuary Collection Agni Trian Bawono mengatakan, penghargaan ini tentunya menjadi sebuah pencapaian luar biasa bagi The Sanctuary Collection. Apalagi, dengan developer yang tergolong baru, perkembangan dan persaingan industri real estate berskala nasional makin ketat.

“Terimakasih atas kerja keras tim baik arsitek maupun konsultan serta pihak terkait lainnya yang mampu membawa The Sanctuary Collection ke level terbaik di skala nasional dan diharapkan juga mampu bersaing di skala internasional. Terlebih PropertyGuru 2023 merupakan ajang bergengsi tahunan yang inovatif dan kompetitif, yang bisa menjadi tolak ukur bagi perkembangan sebuah industri real estate,” jelas Agni dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (18/9).

Babak selanjutnya dari PropertyGuru Indonesia Property Awards 2023 adalah Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-18 yang merupakan ajang penghargaan real estate paling eksklusif dan prestisius yang akan digelar bulan Desember mendatang di Bangkok, Thailand.

Sebagai hunian paling premium di kota pegunungan Sentul Selatan yang tidak jauh dari ibukota Jakarta, The Sanctuary Collection membangun klaster yang mengusung konsep hunian resort dengan desain moderen, elegan yang berfokus untuk menjamin kenyamanan sehari hari secara maksimal. Penghuni The Sanctuary Collection akan disuguhi pemandangan Gunung Pancar, Gunung Gede – Pangrango dan Gunung Salak yang akan hadir di balik jendela rumah mereka.

Sebagai bagian dari komitmennya, PT Cipta Harmoni Lestari bersama dengan Perennial Holdings Pte, Ltd dan Qiangjian Realty Group sebagai pengembang terkemuka telah melakukan serah terima kunci dan unit tepat waktu di unit klaster Tanglin Parc, yang merupakan klaster perdana di The Sanctuary Collection.

Saat ini pengembang juga sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan klaster Newton Springs sebanyak 120 unit dan mulai melakukan serah terima kunci dan unit secara bertahap. Adapun klaster ini dipasarkan mulai dari harga Rp2,7 Miliar hingga Rp7 Miliar per unit. Pengembang juga sedang menyelesaikan pembangunan main club house di The Sanctuary Collection yang menempati lahan seluas 1 hektar.

Seiring dengan antusiasme masyarakat yang ingin memiliki hunian di The Sanctuary Collection maka dalam waktu dekat pihak pengembang akan meluncurkan klaster terbarunya dengan berbagai macam penyempurnaan dari tipe sebelumnya yakni memiliki keunggulan dari segi pemandangan alam yang indah dan udara segar yang sejuk, Klaster ini juga nantinya dilengkapi dengan fasilitas terlengkap seperti outdoor gym, kolam renang, children playground, barbeque area, riverside seating deck dan masih banyak fasilitas menarik lainnya. (Z-10)