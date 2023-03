Bank Mandiri Gandeng BPR Kembangkan Digitalisasi

Bank Mandiri kembali menjalin sinergi dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tanah Air untuk mengembangkan digitalisasi layanan perbankan. Beberapa BPR yang digandeng Bank Mandiri adalah BPR Supra Artapersada, BPR Barelang Mandiri, BPR Dana Nusantara, BPR Hasamitra, BPR Modern Express, BPR Surya Yudhakencana, BPR Surya Yudha, BPR Lestari, BPR Universal, BPR Bhakti Daya Ekonomi, dan BPR Cinde Wilis.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menjelaskan, kerjasama yang dilakukan meliputi kerjasama Bank Induk. Dengan sinergi BPR dapat terhubung ke jaringan GPN, serta kerja sama Non-Bank Induk seperti Mandiri Virtual Account, API Retail, Co-branding & Top up E-money, QRIS, kerja sama MAD (Mandiri Auto Debit), serta solusi retail dan wholesale lainnya termasuk Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri.

Aquarius menilai, ini merupakan komitmen Bank Mandiri untuk membantu BPR dalam mempercepat transformasi dan digitalisasi. Salah satunya dengan menghadirkan solusi bagi BPR dalam menghadapi digitalisasi baik dari sisi regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun infrastruktur.

“Kerjasama ini merupakan inisiatif perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi BPR yang ada di Indonesia, dimana digitalisasi merupakan sebuah kewajiban agar sebuah perusahaan bisa bersaing di era modern ini.” kata Aquarius dalam keterangan resminya, Selasa (7/3).

Aquarius mengatakan, pihaknya juga akan fokus pada BPR yang sudah memiliki izin penerbit kartu ATM atau memiliki peta jalan digitalisasi ke depan.

“Secara teknologi BPR yang sudah memiliki izin kartu ATM lebih memiliki kesiapan teknologi dan infrastruktur yang baik. Di samping itu kami juga kami fokus kepada BPR yang memiliki roadmap digitalisasi untuk melayani nasabah.” kata Aquarius.

Lebih lanjut, kolaborasi ini turut membuka layanan bagi nasabah BPR untuk dapat melakukan transaksi di ATM jaringan GPN, yang saat ini tercatat lebih dari 81.727 mesin ATM yang terhubung di jaringan GPN.

Ke depan, Bank Mandiri berencana untuk terus melakukan ekspansi kerja sama dengan BPR/BPRS di Indonesia guna mendukung kebijakan regulator dalam layanan digitalisasi BPR/BPRS.

