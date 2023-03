KISI Raih Penghargaan Penjamin Pelaksana Penerbitan Sukuk Terbaik 2022

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) didapuk sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dalam Penerbitan Sukuk Terbaik pada Alpha Southeast Asia ESG Green Finance Awards 16th Annual Best Deal and Solution Awards 2022.

Penghargaan yang diraih KISI tersebut diberikan dalam Penerbitan Sukuk Terbaik untuk PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk senilai Rp3,2 triliun.

Penghargaan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 7 Februari lalu amat penting ditengah lingkungan operasi yang menantang bagi bank, korporasi, komersial, maupun investasi. Alpha Southeast Asia ESG Green Finance Awards merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi di industri keuangan.

“Penghargaan tersebut telah menjadi tolok ukur keunggulan dan inovasi di industri keuangan. Dengan adanya penghargaan ini, merupakan pengakuan atas upaya kami untuk mendorong pertumbuhan pasar sukuk dan mendukung proyek-proyek yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” kata Direktur Utama KISI, Song Sangyup dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/2).

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar sukuk di Asia Tenggara berkembang pesat, baik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Penerbitan sukuk yang dilaksanakan KISI tersebut diapresiasi karena fokus pada faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

“Sukuk disusun untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga memberikan kontribusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Investasi tersebut berperan penting dalam mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Asia Tenggara dan telah menetapkan standar yang

tinggi bagi emiten lain di kawasan Asia Tenggara ini,” papar Song Sangyup.

Apalagi, pihak yang menganugerahi penghargaan yakni Alpha Southeast Asia merupakan majalah investasi institusional pertama dan satu-satunya yang berfokus pada negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Sebagai salah satu pemain baru sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk penerbitan Sukuk maupun Obligasi konvensional lainnya, KISI menegaskan prestasi yang dicapai pada Alpha Southeast Asia ESG Green Finance Awards 16th Annual Best Deal and Solution Awards 2022

menjadi momentum penting bagi perusahaan. Selain itu, penghargaan yang telah diraih menjadi ajang yang tepat dalam menunjukkan komitmen KISI dalam mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Asia Tenggara.

Perlu diketahui PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) didirikan pada Juli 2018 menyusul diakuisisinya PT Danpac Sekuritas oleh Korea Investment and Securities Co.,Ltd (KIS). Danpac memulai operasinya sebagai broker sekuritas pada April 1989 di bawah nama PT

Amcol Securindo, dan pada Agustus 1996, perusahaan mengganti namanya menjadi PT Danpac Sekuritas.

Dengan keahlian KIS dan pengalaman lokal yang terakumulasi, PT KISI mempunyai target untuk menjadi perusahaan sekuritas terdepan di Indonesia. (RO/E-1)