Bank DKI Raih Penghargaan PR Terbaik Kategori BPD

Bank DKI menerima penghargaan kategori “Best Public Relation” kategori regional bank dari lembaga riset dan media Warta Ekonomi.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy, dalam gelaran “Indonesia Public Relation Awards 2023”, di Jakarta pada Jumat (24/02).

Raihan penghargaan tersebut menambah rentetan apresiasi yang telah diterima Bank DKI pada awal tahun 2023. Sebelumnya, Bank DKI telah memperoleh sebanyak 15 (lima belas) kategori penghargaan. Diantaranya yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023 oleh Infobank, dan Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Innovation and Create Appropriate Strategy oleh Warta Ekonomi.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengucapkan terima kasih atas penganugerahan yang diberikan, “Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga atas konsistensi penerapan strategi komunikasi Bank DKI dalam upaya menjaga citra positif Perseroan, yang kami wujudkan melalui inovasi strategi komunikasi dengan mengadaptasikan tren komunikasi terkini," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Terlebih di tahun 2023,lanjutnya, dengan tema Transformasi Menuju Ekosistem Digital & SDM Yang Profesional, Bank DKI berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi, termasuk upaya maksimal dalam mengkomunikasikan penerapan kolaborasi Bank DKI dengan berbagai entitas dalam rangka mendorong perluasan inklusi keuangan.

Sebagai informasi, Penghargaan Indonesia Public Relation Awards 2023 diberikan oleh Warta Ekonomi kepada public relation perusahaan (multi industri), yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik.

Adapun aspek penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode desk research deskriptif kuantitatif untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan publikasi tahun 2021-2022, terdiri atas pertumbuhan aset, pendapatan, laba, dan rasio keuangan penting diantaranya ROE, ROI, cash ratio, current ratio, rasio modal sendiri terhadap aset total, serta media monitoring kualitatif dengan menganalisis jumlah pemberitaan positif terkait kinerja perusahaan, meliputi media impression, social media shares and engagement, imroved brand awareness, dan expert panels.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan penghargaan ini memotivasi Bank DKI untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing produk dan layanan. ”Seiring implementasi Program Transformasi 5.0, Bank DKI semakin adaptif dalam menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih personal, mobile dan handal, melalui aplikasi New JakOne Mobile yang hadir dengan tampilan yang lebih menarik, user friendly serta fitur yang semakin lengkap," ujarnya.

Salah satu fitur terbaru, adalah fitur Mobile Cash untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM bank lain yang bekerjasama, seperti Bank BCA, Bank BNI, Bank CIMB Niaga berlogo Prima.

Bank DKI menutup tahun 2022 dengan capaian kinerja keuangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari peningkatan penyaluran kredit sepanjang tahun 2022 tumbuh sebesar 23,53% menjadi Rp48,37 triliun pada Desember 2022, dari Rp39,16 triliun di tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit ini didukung dengan kualitas aset yang sangat baik, dengan membaiknya indikator rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) menjadi 1,75% pada Desember 2022 dari 2,98% pada Desember 2021. Sedangkan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 12,82% menjadi Rp65,10 triliun pada Desember 2022 dari Rp57,71 triliun pada Desember 2021.

Berbagai pencapaian kinerja impresif tersebut mendorong peningkatan laba bersih Bank DKI pada Desember 2022 menjadi Rp939,11 miliar, yang merupakan pencapaian laba tertinggi Perseroan sejak berdiri. Laba tumbuh 29,11% dibandingkan periode Desember 2021 sebesar Rp727,36 miliar. Hal ini juga seiring didukung adanya peningkatan total aset sebesar 11,51% menjadi Rp78,88 triliun pada Desember 2022, dari Rp70,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai penutup, Arie menjelaskan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank DKI juga turut meraih prestasi gemilang dengan raihan total 34 (tiga puluh empat) penghargaan sepanjang tahun 2022. (RO/E-1)