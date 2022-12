Konsep TOD Diminati Konsumen, Pengembangan Kawasan Adhi City Sentul Sold Out di 2 Klaster

SEPANJANG 2022, Adhi City Sentul sukses dalam melakukan penjualan 2 klaster hunian eksklusif dengan terjual habisnya (sold out) tipe ARUNA pada klaster pertama Bhumi Anvaya dan terjual habisnya tipe ASOKA, dan VASANTA pada klaster kedua Bhumi Svarga.

Adhi City Sentul meluncurkan klaster kedua, Bhumi Svarga dengan tipe favorit ASANA (LB 45 m², LT 72 m²), hunian minimalis berkonsep resort living dengan multifunctional mezzanine, inner court, dan inner garden. Tipe lainnya, yaitu KAYANA (LB 36 m², LT 72 m²),hunian minimalis berkonsep resort living dengan inner court, dan inner garden.

Adhi City Sentul dikembangkan dengan mengadaptasi prinsip Transit Oriented Development (TOD) LRT City, yang merupakan pengembangan konsep kota mandiri masa depan yang terintegrasi dengan transportasi massal.

Hunian di dalam kawasan seluas 120 ha itu akan didukung oleh berbagai fasititas, mulai dari area komersial, sekolah, universitas, rumah sakit, masjid, ruang terbuka hijau, serta fasilitas-fasilitas di dalam cluster hunian seperti Clubhouse Cluster, Commercial Hub, Lounge & Café, Thematic Garden, Kids Playground, Organic Walkways, bahkan Area Private Community Garden seluas +-5.000 m2 sebagai area multifungsi penghuni bersosialisasi, berolahraga, ataupun bersantai.

“Integrated Future City merupakan visi Adhi City Sentul, pengembangan kota baru menyelaraskan konsep Natural Living dan Mixed-use Development dengan menghadirkan fasilitas klaster perumahan tapak dan low-rise vertical, pusat bisnis dan finansial, fasilitas sosial, leisure yang dekat dengan alam serta infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi dengan rencana Stasiun LRT Sentul di tahap pembangunan kedua LRT Jabodebek,” ujar Nanang Safrudin Salim, Project Director Adhi City Sentul.

Project Marketing Manager Adhi City Sentul Putu Praditya menambahkan, selain 2 klaster hunian eksklusif sebanyak 700an unit, Adhi City Sentul juga menghadirkan Commercial Lot pada tahap pertama dengan total luas hingga 6 ha.

"Fasilitas-fasilitas Commercial Lot Adhi City Sentul mengusung konsep ruang terbuka berbasis komunitas dan menyambut event-event untuk diselenggarakan di Adhi City Sentul," katanya.

Melanjutkan kesuksesan pada Event Go and Fast dalam rangka Anniversary ke-41 Volkswagen Van Club yang diselenggarakan pada 22-23 Oktober 2022 lalu. Adhi City Sentul akan hadir kembali menjadi tuan rumah event Culinary Wonderland 2022, Sabtu dan Minggu 24-25 Desember 2022, 31 Desember 2022-1 Januari 2023 pukul 09.00-20.00 berlokasi di Adhi City Sentul, Bogor.

Culinary Wonderland adalah event Festival Kuliner dengan konsep Fun, Food, & 90s Live Music yang cocok menjadi tempat tujuan berlibur keluarga di saat liburan Natal dan Tahun Baru.

Event itu menyediakan berbagai macam tenant makanan dan pertunjukan di dalamnya seperti taman bermain kelinci, arena bermain panahan, tunggang kuda poni, show komuitas reptil, games petik hadiah pohon natal, pesta kembang api dan live music.

Adhi City Sentul juga hadir lebih dekat dengan Elartizen dengan open booth yang sedang berlangsung di Cimory Riverside Puncak Bogor 16 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023, dan Taman Budaya Sentul City 18-31 Desember 2022. Elartizen berkesempatan mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai Adhi City Sentul dari tim sales sekaligus berliburan dengan keluarga.

Pada kesempatan lainnya, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) kembali menuai penghargaan sebagai Best BUMN Developer Bank Mandiri Awards 2021 setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan Highly Commended of Best Connectivity Housing Development dalam ajang Property Guru Indonesia Property Awards 2022. Ini menjadi bukti bahwa Adhi City Sentul berkomitmen mewujudkan Integrated Future City di Sentul, Kabupaten Bogor dengan lokasi premium yang strategis.

Adhi City Sentul sebagai Developer yang memiliki produk hunian masa depan dengan akses terbaik, berlokasi sangat strategis hanya berjarak 1 menit & 0 km dari pintu toll Sentul dan 0 km dari Stasiun LRT Sentul yang akan dibangun di masa depan.

Dalam rangka liburan akhir tahun, dapatkan Promo dengan Special Prize Desember 2022 serta Doorprize 2 Couple Trip ke Apurva Kempinski Bali. Dapatkan juga promo lainnya; Subsidi DP, Subsidi Biaya KPR, Cicilan Lebih Ringan, Instant Approval, Free Canopy, Free Iphone 13 Mini, serta beragam promo-promo menarik lainnya. (RO/OL-7)