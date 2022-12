BRINS Menerima Penghargaan GCG sebagai Indonesia Trusted Company 

TATA kelola perusahaan yang baik membawa BRI Insurance (BRINS) kembali berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan sebagai ‘Indonesia Trusted Company’ pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2021 yang diadakan tahun ini.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRINS Heri Supriyadi oleh Indonesia Institut for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan majalah SWA di Jakarta.

“Penghargaan yang diberikan kepada BRINS tentunya berdasarkan penilaian pihak eksternal pada tata kelola BRINS yang baik, tentunya hal ini membuktikan komitmen BRINS yang selalu menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang tumbuh, berkualitas, dan sustain yang dapat memberikan dampak yang baik pada perusahaan untuk jangka panjang dan membangun trust kepada stakeholders” ujar Heri.

Sesuai dengan visinya, yaitu The Most Trusted Partner for Reliable Protection Solution tentunya penghargaan sebagai Indonesia Trusted Company akan menjadi motivasi BRINS untuk meningkatkan tata kelola yang baik yang memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders.

CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan praktik Good Corporate Governance (GCG) perusahaan di Indonesia yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak 2001.

CGPI 2021 diikuti oleh total 34 perusahaan sebagai peserta. Setiap perusahaan peserta telah melalui dua tahapan penilaian yaitu tahapan analisis dan observasi. Tahapan analisis dilakukan dengan metode pengisian kuesioner (self assessment) dan penilaian dokumen perusahaan. Tahapan observasi dilakukan dengan metode paparan eksekutif dan diskusi aktif antara tim penilai dengan Organ Perusahaan.

Aspek penilaian pada CGPI 2021 mencakup struktur tata kelola (governance structure), proses tata kelola (governance process), dan hasil tata kelola (governance outcome) yang dijabarkan dalam beberapa indikator menggunakan perspektif pemangku kepentingan (stakeholder).

Dalam cakupan analisis tersebut, BRINS dinilai telah sukses diakui sebagai perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menerapkan GCG dengan baik.

Pada akhir penjelasan, Heri mengatakan bahwa angka penilaian yang dihasilkan dalam penghargaan ini belum ‘titik’ masih ‘koma’, artinya ditahun mendatang BRINS memiliki komitmen untuk dapat menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang lebih baik lagi sehingga dapat memberikan nilai trust dari masyarakat maupun partner bisnis. (RO/OL-7)