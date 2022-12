Kinerja BRINS Diganjar Penghargaan dari The Iconomic Research and Consulting

HASIL kinerja BRI Insurance (BRINS) berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan dianugerahi penghargaan sebagai Best Brand Awareness in General Insurance <5T Category pada ajang yang diberikan The Iconomic Research and Consulting.

Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian acara Financial Industry Forum 2022 yang ditutup dengan acara “Indonesia Financial Brand Awards 2022” dan “Indonesia Top Financial Industry Executive Awards 2022”, di Hotel Le Meridien, Jakarta. Penghargaan yang diberikan The Iconomic, diterima oleh Chief Financial Officer (CFO) BRINS Sony Harsono.

Pemenang penghargaan itu telah melewati studi yang dilakukan The Iconomics Research. Melalui survei kepada lebih dari 10.000 responden yang tersebar di Medan, Makassar, Bali, Pontianak, Manado, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

Dalam studi tersebut juga memberlakukan segmentasi dalam pemilihan responden, yakni segmen usia milenial yang terdiri dari early, mid-term dan late (usia 19-38 tahun) dan melihat pula berdasarkan segmen pendapatan, yakni milenial dengan pendapatan low, middle dan high.

Penghargaan yang diberikan tentunya telah melalui tahapan survei yang dilakukan The Iconomics kepada bank buku IV, III dan II; asuransi jiwa dan umum; perusahaan pembiayaan; sekuritas dan fintech.

Iconomics Research memberikan penghargaan Indonesia Financial Brand Awards 2022 yang terdiri dari penghargaan Best Brand Awareness Award, Best Brand Image Award, Best Customer Service Reputation Award, dan Best Sosial Contribution Reputation Award.

Peraih penghargaan masing-masing kategori didapatkan perusahaan tertentu berdasarkan penilaian tertinggi pada kategorinya (skala likert 1-5).

Sony mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada BRINS tidak lepas dari hasil kerja keras semua pihak baik itu seluruh Pekerja BRINS, juga customer BRINS.

“Terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang telah diberikan. Tentunya penghargaan yang diraih oleh BRINS menunjukkan hasil dari strategi branding yang baik serta pelayanan terbaik yang telah kami berikan untuk selutuh customer kami, sehingga BRINS dapat dikenal serta dipercaya oleh masyarakat Indonesia” ujarnya.

Penghargaan yang diraih oleh BRINS, menjadi motivasi dalam meningkatkan kreatifitas dan kinerja yang semakin baik dengan selalu berinovasi untuk hadir memberi solusi kepada masyarakat sesuai komitmen BRINS untuk menjadi The Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions. (RO/OL-7)